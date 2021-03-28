مسلي آل معمر رئيسا لنادي النصر بعد استبعاد غانم المطيري

بات إعلان مسلي آل معمر رئيسا لنادي النصر السعودي مسألة وقت فقط، بعد استبعاد منافسه الوحيد غانم المطيري من القائمة الأولية المرشحة لانتخابات رئيس ومجلس إدارة النادي.

من هو مسلي آل معمر المرشح الأبرز لرئاسة نادي النصر؟ https://t.co/oB35CtSKgN pic.twitter.com/muiVYfRl5p — إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2021

وقال النصر في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”تلقت إدارة النصر، اليوم الأحد، خطابا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، الذي سيعقد يوم الخميس القادم“.

📄 || القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/rjGDW6yZGJ — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 28, 2021

وأضاف النصر، أنه تم اعتماد القائمة الأولى المرشحة، والتي تضم مسلي آل معمر كرئيس، في حين تضم 7 أسماء أخرى كأعضاء.

بينما تم استبعاد القائمة الثانية، التي تشمل غانم المطيري كرئيس، ومعه 5 أعضاء لعدم ارفاقهم خطاب المسؤولية التضامنية بحسب بيان نادي النصر.

وقدم المطيري ملفه الانتخابي في الدقائق الأخيرة من فتح باب الترشيح، ويحق له الطعن على قرار استبعاده وقائمته.

تردد أنه هلالي.. من هو غانم بن مذيكر المطيري منافس مسلي آل معمر على رئاسة النصر؟ https://t.co/0RE0YrFzZo pic.twitter.com/PZhTzDs0ZU — إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2021

وأوضح النصر، أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية الإدارة، يوم الإثنين 29 مارس الحالي.

ويوم الأحد الماضي، قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، في حين تم تكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي.



ويحظى مسلي آل معمر بدعم الرمز النصراوي خالد بن فهد وجميع أعضاء النادي الذهبيين.