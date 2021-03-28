رياضة

مسلي آل معمر رئيسا لنادي النصر بعد...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 13:26 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 14:55 GMT

مسلي آل معمر رئيسا لنادي النصر بعد استبعاد غانم المطيري

سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية الإدارة، يوم الإثنين 29 مارس الحالي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

بات إعلان مسلي آل معمر رئيسا لنادي النصر السعودي مسألة وقت فقط، بعد استبعاد منافسه الوحيد غانم المطيري من القائمة الأولية المرشحة لانتخابات رئيس ومجلس إدارة النادي.

وقال النصر في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”تلقت إدارة النصر، اليوم الأحد، خطابا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، يتضمن القائمة الأولية للقوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، الذي سيعقد يوم الخميس القادم“.

وأضاف النصر، أنه تم اعتماد القائمة الأولى المرشحة، والتي تضم مسلي آل معمر كرئيس، في حين تضم 7 أسماء أخرى كأعضاء.

بينما تم استبعاد القائمة الثانية، التي تشمل غانم المطيري كرئيس، ومعه 5 أعضاء لعدم ارفاقهم خطاب المسؤولية التضامنية بحسب بيان نادي النصر.

وقدم المطيري ملفه الانتخابي في الدقائق الأخيرة من فتح باب الترشيح، ويحق له الطعن على قرار استبعاده وقائمته.

 

وأوضح النصر، أنه سيتم فتح باب الطعون ضد القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية الإدارة، يوم الإثنين 29 مارس الحالي.

ويوم الأحد الماضي، قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، في حين تم تكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي.


ويحظى مسلي آل معمر بدعم الرمز النصراوي خالد بن فهد وجميع أعضاء النادي الذهبيين.

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