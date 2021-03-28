نجل الراحل خميس العويران ينتقد إدارة الهلال

أعرب حمد العويران، نجل الراحل خميس العويران، اللاعب الدولي السابق، عن استيائه مما وصفه بعدم التزام إدارة الهلال الحالية بوعدها، الذي أعلنته في الـ8 من يناير 2020، وكشف فيه فهد المفرج، عضو مجلس إدارة ”الزعيم“، عن تخصيص دخل مواجهة الديربي بين الهلال والنصر، التي جرت في الـ27 من أكتوبر 2019، للاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق.

وقال العويران، في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“: ”الهلال قدَّم لنا كلاما فقط، من جهتي، سمعت أنهم خصَّصوا لنا دخل مباراة الديربي، لكن لم يصلنا أي شيء بعد، كما أنهم لم يتواصلوا معنا“.

وأضاف: ”لا نعلم أين الخلل. هم تحدَّثوا، وأعلنوا أنهم سيقدمون لنا دخل المباراة، لكن ما حصل أمرٌ مغاير، نحن لم نتسلَّم منهم ريالا واحدا، والشكوى لله، والحمد لله”.

وتابع العويران: ”ماجد عبد الله أسطورة الكرة السعودية وجمعية أصدقاء اللاعبين لهم وقفات مشرِّفة معنا لا تعد ولا تحصى، قدموا لنا منزلا، كما تكفَّلوا بالدراسة الجامعية لسعد، أخي، وأخيرا وفَّروا لي مشروع (الفود ترك)، أيضا هناك أمور كثيرة قدموها لنا، أخشى أن أنسى بعضها لكثرتها”.

وانتقدت جماهير الهلال تصريحات ”حمد“، إذ تداولوا فيديو التقطه سعود كريري، مدير الكرة بنادي الهلال، وهو يقوم بالدعاية لمشروع سيارة الطعام، التي يقف فيها سعد العويران شقيق حمد، أمام بوابات نادي الهلال.

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صحيفة الرياضية : ذكرت بان حمد العويران قال بان #الهلال

قدم لنا كلاما فقط لكن لم يصلنا أي شيئ ——— الحقيقة بان #الهلال قدم لنجل الراحل

عباره عن فود ترك من امام مقر النادي

لكن تلك الصحيفة اثارت الخبر بطريقة

الاثارة والجدل فقط ✋🏻 pic.twitter.com/pzQZq0Tj6J — فهد الحوطي (@AlhotiFahad) March 27, 2021

كما تداول المغردون فيديو من القنوات ”الرياضية السعودية“ يؤكد خلاله مقدم البرنامج أن فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي الهلال، قال إن الدخل المخصص لأسرة خميس العويران هو حصيلة مباراة الهلال والنصر، التي كانت في ملعب الجامعة.

#الديوانيه عبدالرحمن الحميدي :

حسب تأكيد فهد المفرج عضو مجلس إدارة نادي #الهلال أن الدخل المخصص لأسرة خميس العويران هو مباراة #الهلال و #النصر السابقة التي كانت في ملعب الجامعة. pic.twitter.com/WhYUbPQv08 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 7, 2020

وتوفى خميس العويران، لاعب نادي الهلال والاتحاد والمنتخب السعودي السابق في يناير عام 2020، بعد معاناة مع المرض.

العويران لعب للهلال في الفترة بين 1997 و2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 و2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

وقد ارتدى العويران قميص المنتخب السعودي لمدة 10 سنوات خلال الفترة بين عامي 1994 و2004، وقد لعب معه كأس العالم عامي 1998 و2002.