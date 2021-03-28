الوليد بن بدر: نتمنى أن يكون مسلي آل معمر هو رئيس النصر.. والمرشح الآخر لا أعرفه (فيديو)‎

أعرب الأمير الوليد بن بدر بن سعود، العضو الذهبي لنادي النصر السعودي، عن أمنيته أن يتم الإعلان رسميا عن تولي مسلي آل معمر رئاسة ”العالمي“ يوم السبت المقبل، رغم وجود مرشح آخر أمامه هو غانم بن مذيكر المطيري، الذي قدم أوراقه في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح.

ويجد المطيري منافسة شرسة مع مسلي آل معمر، الذي اختاره الداعم النصراوي فهد بن خالد للترشح لمنصب رئيس النادي.

وقال الأمير الوليد بن بدر، في تصريحات تلفزيونية مساء السبت: ”رجال النصر كثر والجميع كان يعمل على قدم وساق، ولما يكون أمامهم هرم مثل الأمير خالد بن فهد فلا بد أن يكون العمل دقيقا وفعالا، وهذا ما حدث، وبالحراك الذي حصل أثبت رجال النصر عالميتهم بالعمل على أهمية الجمعية العمومية وكيفية إدارتها، مثلما حدث في جمعية نادي برشلونة، والحمدلله ما حصل في النصر كان أفضل مما حصل في برشلونة، خاصة بوجود مسلي آل معمر الذي يعتبر خبرة إدارية معروفة عند الجميع وكذلك خلفيته القانونية والتجارية والتسويق وخبرته الإدارية وما شابه، وأيضا كإعلامي ملم بجميع الأمور“.

وعن المرشح الآخر، أشار: ”لا أعرفه حتى الآن، وهو قدم أوراقه في الدقائق الأخيرة وأعتقد أنه قدمها لتداول اسمه، والجمعية العمومية تعقد الخميس وبعدها يوم السبت ستعلن وزارة الرياضة اسم رئيس النصر رسميا يوم السبت، ونتمنى أن يكون مسلي آل معمر هو الرئيس الرسمي لنادي النصر“.

وعن الديون المتراكمة على النادي من الإدارة السابق، أوضح: ”ما قلته سابقا أن صفوان السويكت قام بعمل جبار في رئاسة النصر وجميعا نثني عليه وعلى ما قام به، وتم استقطاب مواهب شابة ستخدم النادي لمدة 10 سنوات مقبلة، وأيضا نجاحه في الحصول على ملعب (مرسول بارك)، وهي أعمال لا يمكن إغفالها، وحصل على بطولتين للسوبر، ونذكره دائما بالخبر، وجميع الأندية عليها ديون والوزارة كانت تشير دائما للحوكمة والمراقبة المالية التي كانت تأتي من قبلها، وأعتقد أن الرئيس الذي يعلن رسميا يوم السبت سيدرس الأمر مع الوزارة وسوف يرون كيف يمكن تسديد الديون من قبل الوزارة وبعض رجال النصر، ومتأكد أن الوزارة تعمل على رقي ورفعة الأندية، والنصر أحدها، وسنصل إلى نتيجة مرضية للطرفين بحيث نؤكد تقدم الكرة السعودية“.

وعن المشهد الإعلامي داخل النصر مع الإدارة الجديدة، قال: ”قد يكون لرجال النصر رؤية أو رأي في بعض الأحيان لما كان هناك تقليل أو ما شابه، ولكن مسلي آل معمر لا يحتاج لرأي أو رؤية من الآخرين، من يوم ما عرف أنه مرشح من قبل الأمير خالد بن فهد فهو يرتب أوراقه، ونحن نستفيد من رأيه وآرائه من خلال ترؤسه لنادٍ عريق وكبير مثل النصر“.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد قررت حل المجلس السابق برئاسة صفوان السويكت بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.

وشغل آل معمر منصب رئيس رابطة دوري المحترفين، ويملك شهادتي ماجسيتر في الاتصال التسويقي والقانون الرياضيين، وسبق له العمل في إدارة التسويق بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وعدد من الشركات في مجالي التواصل والتسويق.

كما عمل مسلي في الصحافة، من خلال جريدة الاقتصادية، وانتقل بعد ذلك إلى جريدة الرياضي كمدير تحرير، وهو ذات المنصب الذي شغله في صحيفتي الرياضية وشمس.