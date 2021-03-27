لورينت ريجيكامف يوقع للنادي الأهلي السعودي

كشفت صحيفة ”gsp“ الرومانية، اليوم السبت، أن المدرب الروماني لورينت ريجيكامف قد وقع على عقود انتقاله لتدريب الأهلي السعودي.

وسبق أن قاد الروماني ريجيكامف، البالغ من العمر 45 عاما، الهلال السعودي ووصل معه لنهائي دوري أبطال آسيا 2014، قبل أن يخسر أمام وسترن سيدني واندررز الأسترالي في نهائي دراماتيكي.

وأعلنت إدارة الأهلي، في وقت سابق، إقالة الصربي فالدان ميلويفيتش؛ بسبب تراجع نتائج الفريق.

وسبق لريجيكامف أن تولى تدريب أندية الهلال السعودي، والوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست، وأندية أخرى في رومانيا وبلغاريا.

#الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم "فلادان ميلويفيتش" بالتراضي، ويكلف "يوسف عنبر" مدرباً للفريق. pic.twitter.com/rqin1853Tn — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 24, 2021

وكانت صحيفة ”المدينة“ قد كشفت أن صالح المحمدي مدرب المنتخب السعودي للشباب وضع شرطا واحدا للموافقة على تدريب الفريق الأول بالنادي الأهلي السعودي.

وبحسب الصحيفة فقد اشترط المحمدي توقيع عقد طويل الأمد للموافقة على تدريب الأهلي، وليس كما حدث في المرة الأولى عندما كان مدربا مؤقتا.

وكان المحمدي قد أشرف على تدريب الأهلي في 4 مباريات، حيث فاز معه الأهلي 3 مرات، وتعادل مرة، قبل أن يتم التعاقد مع المدرب فالدان ميلويفيتش، والذي تم الاستغناء عنه مؤخرا.

وتسعى إدارة الأهلي للتعاقد مع مدرب جديد قبل استئناف الدوري السعودي للمحترفين، وقبل خوض منافسات دوري أبطال آسيا، حيث تريد الإدارة أن يتعرف المدرب الجديد على قدرات وإمكانيات الفريق.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 35 نقطة من 24 مباراة، في حين سيلعب في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا مع الدحيل القطري والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.