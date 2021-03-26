تردد أنه هلالي.. من هو غانم بن مذيكر المطيري منافس مسلي آل معمر على رئاسة النصر؟ ‎

تقدم المحامي غانم بن مذيكر المطيري رسمياً بأوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي قبل إغلاق باب تقديم الملفات بقليل، لينافس مسلي آل معمر على مقعد الرئيس.

مسلي آل معمر تقدم بأوراقه الخميس نزولاً عند رغبة الداعم والرمز النصراوي الأمير خالد بن فهد. والمطيري أعلن أن ترشحه على منصب الرئاسة في النصر جاء عن طريق عضو داعم له.

وغرد المطيري قائلا: “ بفضل من الله وبرغبة من جمهور النصر العالمي وبطلب من العضو الداعم لي فقد تقدمت بملف الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر وأسال الله لنا التوفيق بهذه الخطوة وأن نكمل المسيرة في الإنجازات“.

بفضل من الله وبرغبة من جمهور النصر العالمي وبطلب من العضو الداعم لي فقد تقدمت بملف الترشحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر و أسال الله لنا التوفيق بهذا الخطوة وانا نكمل المسيرة في الإنجازات — غانم بن مذيكر المطيري (@Ga199a) March 26, 2021

وتقدم المطيري على منصب الرئاسة وسط أنباء عن أن ملفه سيتم رفضه علما بأن أعضاء إدارته سيكونون خمسة وجميعهم يعملون بالمحاماة وهم: هليل سعد الشيملان، وأحمد حمزة خواجة، وحمد العليا، وحمد عبدالرحمن العليان، ونايف مذكر المطيري“.

وكشف الإعلامي عايض السعدي أن المرشح ”غانم المطيري“ تقدم بملفه الانتخابي لرئاسة نادي النصر قبل انتهاء فترة التقدم للرئاسة، وسوف يتم رفضه بسبب عدم اكتماله.

خاص : المرشح "غانم المطيري" تقدم بملفه الإنتخابي لرئاسة #النصر قبل إنتهاء فترة التقدم للرئاسة وسوف يتم رفضه بسبب عدم إكتماله — عايض السعَدي (@aiydhalqhtani) March 26, 2021

المرشح لمنصب الرئاسة محامٍ معروف يملك مؤسسة مجموعة الغانم للمحاماة، كما كان محاضرا في جامعة القصيم، وعضوا في العديد من الجمعيات القانونية ومستشارا لعدة شركات.

جماهير النصر عبر تويتر سرعان ما رصدت تغريدات سابقة للمطيري اتهمته من خلالها بأنه هلالي الهوية وقالت إن ترشحه يأتي بنية الشهرة له ولمكتب المحاماة الذي يمتلكه.

يذكر أن وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية حلت مجلس إدارة صفوان السويكت يوم الأحد الماضي بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.

وشهدت الأيام الماضية انضمام العديد من الداعمين إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد والأمير وليد بن بدر.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنه نادي النصر، سيتم غدا السبت فحص القوائم وإعلانها خلال يومين، وبعد ذلك سينظر في الطعون المقدمة وذلك يوم 30 من مارس الجاري.

وسيقوم النادي بإعلان القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعدا لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي العاصمي.

ويوم الجمعة الـ2 من أبريل القادم سيكون موعداً للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي سيتم النظر في تلك الطعون.