غانم بن مذيكر المطيري ينافس مسلي آل معمر على رئاسة نادي النصر السعودي‎

أعلن نادي النصر السعودي إغلاق باب الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، وتقديم طلبات الانضمام للعضوية الذهبية، والتصويت في الجمعية العمومية، لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة، خلفا للمجلس المنحل.

ويتنافس في الانتخابات على مقعد الرئاسة كل مسلي آل معمر الذي تقدم بأوراقه الخميس، والذي تقدم بدعم من الأمير فهد بن خالد، وغانم بن مذيكر المطيري، الذي تقدم بأوراق ترشحه في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية حلت مجلس إدارة صفوان السويكت يوم الأحد الماضي بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.

وتم فتح باب الترشح مباشرة بعد ذلك بيوم، لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وقيد الناخبين، وسيكون الأول من أبريل المقبل موعدا لانتخاب الرئيس الجديد.

أُغلقت فترة الترشح وطلبات الإنضمام للعضوية للتصويت في الجمعية 🔒 https://t.co/JiZIh1lVQU — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 26, 2021

يذكر أن مسلي آل معمر تقدم بأوراقه نزولاً عند رغبة الداعم والرمز النصراوي الأمير خالد بن فهد.

وفور إعلان ترشحه انهالت تعليقات التأييد من كبار نادي النصر السعودي، مؤكدين دعمهم لترشح مسلي آل معمر على مقعد الرئاسة، خاصة أنه بدعم الأمير خالد بن فهد.

وقال آل معمر في حسابه الرسمي على ”تويتر“ يوم الخميس: نزولا عند رغبة الرمز الداعم الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، والأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر.

وأضاف: خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي.

نزولا عند رغبة الرمز الداعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، و الأعضاء الذهبيين، قررت أن أقدم أوراق ترشيحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر. خدمة الرياضة السعودية من خلال الصرح الشامخ نادي النصر شرف كبير لي #للنصر_رجال pic.twitter.com/MuFIzZ0viT — مسلي آل معمر (@musalli9) March 25, 2021

وأصدر غانم بن مذيكر المطيري بيانا عقب تقدمه بأوراق ترشحه قال فيه: ”بفضل من الله وبرغبة من جمهور النصر العالمي وبطلب من العضو الداعم لي فقد تقدمت بملف الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر وأسال الله لنا التوفيق بهذه الخطوة وأن نكمل المسيرة في الإنجازات“.

بفضل من الله وبرغبة من جمهور النصر العالمي وبطلب من العضو الداعم لي فقد تقدمت بملف الترشحي لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر و أسال الله لنا التوفيق بهذا الخطوة وانا نكمل المسيرة في الإنجازات — غانم بن مذيكر المطيري (@Ga199a) March 26, 2021

وكشف الإعلامي عايض السعدي أن المرشح ”غانم المطيري“ تقدم بملفه الانتخابي لرئاسة نادي النصر قبل انتهاء فترة التقدم للرئاسة، وسوف يتم رفضه بسبب عدم اكتماله.

خاص : المرشح "غانم المطيري" تقدم بملفه الإنتخابي لرئاسة #النصر قبل إنتهاء فترة التقدم للرئاسة وسوف يتم رفضه بسبب عدم إكتماله — عايض السعَدي (@aiydhalqhtani) March 26, 2021

وشهدت الأيام الماضية انضمام العديد من الداعمين إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، وفي مقدمتهم الأمير خالد بن فهد والأمير وليد بن بدر.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنه نادي النصر، سيتم غدا السبت فحص القوائم وإعلانها خلال يومين، وبعد ذلك سينظر في الطعون المقدمة وذلك يوم 30 من مارس الجاري.

وسيقوم النادي بإعلان القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعدا لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي العاصمي.

ويوم الجمعة الـ2 من أبريل القادم، سيكون موعداً للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي سيتم النظر في تلك الطعون.