رياضة

فيصل بن تركي يعود لنادي النصر السعو...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 20:25 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 21:05 GMT

فيصل بن تركي يعود لنادي النصر السعودي‎

أعلن الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر السعودي عودته مرة أخرى إلى أحضان ناديه، ولكن عضواً ذهبياً بعد غياب دام 3 أعوام. وكشف فيصل بن تركي عبر حسابه

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر السعودي عودته مرة أخرى إلى أحضان ناديه، ولكن عضواً ذهبياً بعد غياب دام 3 أعوام.

وكشف فيصل بن تركي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه جدد عضويته الذهبية، قائلا: “ أعلن عن تسديدي للعضوية الذهبية“.

 

وعاد الأمير للعمل العام مرة أخرى، حيث أعلن رئيس نادي النصر السابق اعتزاله الوسط الرياضي في الرابع من يناير عام 2018، بعد حل وزارة الرياضة مجلس الإدارة برئاسته.

وشغل فيصل بن تركي منصب نائب الرئيس عام 2008، قبل أن يترأس النادي في 2009.

ونجح بن تركي في الفوز مع النصر بالدوري عامي 2014 و2015، وبكأس ولي العهد 2014.

2021-03-2-101

يذكر أن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز بات يتصدر قائمة الأعضاء الذهبيين في النادي، بعد حصوله على العضوية الذهبية، اليوم الأربعاء.

والأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز هو رمز نادي النصر والداعم الأول له.

2021-03-1-116

كما أعلن كل من عبدالله العمراني، وتركي المشيقح، ويوسف القفاري، وفهد بن عبدالعزيز العجلان، وسامي السويلم، وأيمن القاضي، عضويتهم الذهبية بعد سدادهم مبلغ 100 ألف ريال لكل منهم.

وأعلن نادي النصر بالفعل فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وإدارة جديدة للنادي، أمس الإثنين، وسيكون الأول من أبريل المقبل موعدًا لانتخاب الرئيس الجديد.

وبرزت عدة أسماء لرئاسة نادي النصر كمرشحين، مثل محمد الخريجي ومقرن المقرن وسعود آل سويلم وسعد آل مغني.

ولم يعلن نادي النصر بعد عن ترشيح أي شخص لاسمه كرئيس للنادي بعد، ومن المتوقع أن يترشح عدة أسماء غدا الخميس، بعد تجهيز الملفات الانتخابية وضمان أصوات الأعضاء.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play