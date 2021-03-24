فيصل بن تركي يعود لنادي النصر السعودي‎

أعلن الأمير فيصل بن تركي الرئيس السابق لنادي النصر السعودي عودته مرة أخرى إلى أحضان ناديه، ولكن عضواً ذهبياً بعد غياب دام 3 أعوام.

وكشف فيصل بن تركي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أنه جدد عضويته الذهبية، قائلا: “ أعلن عن تسديدي للعضوية الذهبية“.

أعلن عن تسديدي للعضوية الذهبية 💛💙 — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) March 24, 2021

وعاد الأمير للعمل العام مرة أخرى، حيث أعلن رئيس نادي النصر السابق اعتزاله الوسط الرياضي في الرابع من يناير عام 2018، بعد حل وزارة الرياضة مجلس الإدارة برئاسته.

وشغل فيصل بن تركي منصب نائب الرئيس عام 2008، قبل أن يترأس النادي في 2009.

ونجح بن تركي في الفوز مع النصر بالدوري عامي 2014 و2015، وبكأس ولي العهد 2014.

يذكر أن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز بات يتصدر قائمة الأعضاء الذهبيين في النادي، بعد حصوله على العضوية الذهبية، اليوم الأربعاء.

والأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز هو رمز نادي النصر والداعم الأول له.

كما أعلن كل من عبدالله العمراني، وتركي المشيقح، ويوسف القفاري، وفهد بن عبدالعزيز العجلان، وسامي السويلم، وأيمن القاضي، عضويتهم الذهبية بعد سدادهم مبلغ 100 ألف ريال لكل منهم.

وأعلن نادي النصر بالفعل فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وإدارة جديدة للنادي، أمس الإثنين، وسيكون الأول من أبريل المقبل موعدًا لانتخاب الرئيس الجديد.

وبرزت عدة أسماء لرئاسة نادي النصر كمرشحين، مثل محمد الخريجي ومقرن المقرن وسعود آل سويلم وسعد آل مغني.

ولم يعلن نادي النصر بعد عن ترشيح أي شخص لاسمه كرئيس للنادي بعد، ومن المتوقع أن يترشح عدة أسماء غدا الخميس، بعد تجهيز الملفات الانتخابية وضمان أصوات الأعضاء.