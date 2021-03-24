الأمير خالد بن فهد يتصدر قائمة "العضوية الذهبية" بنادي النصر السعودي

قال نادي النصر السعودي، في بيان إن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، بات يتصدر قائمة الأعضاء الذهبيين في النادي، بعد حصوله على العضوية الذهبية.

والأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز هو رمز نادي النصر والداعم الأول له.

وتأتي تلك الخطوة قبل أيام من حسم اسم رئيس نادي النصر السعودي المقبل.



والمؤكد أن دعم الأمير خالد بن فهد سيكون حاسما في تحديد اسم الرئيس القادم لنادي النصر السعودي.

ويشترط للحصول على العضوية الذهبية بنادي النصر السعودي تسديد 100 ألف ريال سعودي لخزينة النادي.

وغرد عبدالله الدخيل رئيس نادي النصر المكلف: ”أتشرف كرئيس مكلف لنادي النصر أن نعلن للجمهور النصراوي الكريم عن تشرف العضوية الذهبية بنادي النصر بتصدر قائمتها برمزنا الداعم الدائم على مرّ التاريخ: صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد حفظه الله، وهذا محل شرف وفخر وتقدير لجميع النصراويين ولنا كإدارة مكلفة“.

وأمس الثلاثاء أعلن النصر انضمام الأمير وليد بن بدر إلى قائمة الأعضاء الذهبية في النادي، وأوضح أنه لا ينوي الترشح لرئاسة النادي لكن الأمر يتعلق بترتيب الأمور داخل البيت النصراوي.

وانضم الأمير خالد بن فهد، إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، بعد أيام قليلة من قرار وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بحل مجلس إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور مؤقتا.

الأمير وليد بن بدر يوضح حقيقة ترشحه لرئاسة النصر بعد انضمامه للأعضاء الذهبيين https://t.co/gjZblJOXlY pic.twitter.com/SuMYHt5JW2 — إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2021



وأعلن نادي النصر بالفعل عن فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وإدارة جديدة للنادي، أمس الإثنين، وسيكون الأول من إبريل المقبل موعدًا لانتخاب الرئيس الجديد.

وبرزت عدة أسماء لرئاسة نادي النصر كمرشحين مثل محمد الخريجي ومقرن المقرن وسعود آل وسيلم وسعد آل مغني.

ولم يعلن نادي النصر بعد عن ترشيح أي شخص لاسمه كرئيس للنادي بعد، ومن المتوقع أن يترشح عدة أسماء غدا الخميس بعد تجهيز الملفات الانتخابية وضمان أصوات الأعضاء.