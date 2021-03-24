تقرير: الأهلي السعودي ينهي تعاقده مع فلادان

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي توصلت لاتفاق مع الصربي فلادان ميلويفيتش لإنهاء عقده والرحيل عن الفريق.

ونقلت صحيفة ”عكاظ“ عن مصادر لها، يوم الأربعاء، أنها ”توصلت إلى اتفاق مع المدرب فلادان لإنهاء عقده مع النادي“.

وكانت صحيفة srbijadanas الصربية قالت في تقرير لها، أمس، إن فلادان سيتم تعيينه مديرا فنيا لنادي العين الإماراتي نهاية هذا الأسبوع.

وينتهي عقد المدرب الصربي مع ”الراقي“ في شهر يونيو المقبل، في الوقت الذي ينص فيه العقد على شرط جزائي في حال فسخ العقد تصل قيمته إلى مليون ونصف مليون يورو.

وتولى فلادان تدريب الأهلي في فبراير من العام الماضي، ولكن نتائج الفريق تحت قيادته شهدت تراجعا كبيرا، إذ ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري السعودي.

وفشل الأهلي في الفوز خلال آخر 7 مباريات بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعادل في مباراتين وتلقى 5 هزائم متتالية، آخرها أمام الفتح برباعية في الجولة الـ24.

وتراجع الأهلي للمركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعد تحقيق 10 انتصارات و5 تعادلات، وتلقى 9 هزائم خلال 24 جولة.

وينتظر الأهلي لقاء قوي ضد الرائد بعد فترة التوقف الدولي، يوم 8 أبريل، في إطار الجولة الـ25.