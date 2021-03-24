كويلار يتحدث عن تلقيه عروضا من البرازيل وإيطاليا ويحسم مستقبله مع الهلال

تحدث الكولومبي غوستافو كويلار، لاعب نادي الهلال السعودي، عن مستقبله مع ”الزعيم“، وإمكانية انتقاله لفريق جديد، حيث أكد تلقيه بالفعل عروضا من إيطاليا والبرازيل.
وانضم كويلار لصفوف الهلال، قادما من فلامنغو البرازيلي في 2019، مقابل 7.5 مليون يورو.
وقال اللاعب في تصريحات لراديو ”Caracol“، نقلتها الصحف الإسبانية، إنه يشعر بالراحة في المملكة العربية السعودية، سواء في كرة القدم أو على المستوى الأسري، ومع ذلك، فهو منفتح على أي احتمال لتغيير المشهد.
وأضاف: ”نحن بخير وهادئون، متكيفون مع ثقافة العالم العربي، ستكون هناك دائما تكهنات بشأن عودتي إلى البرازيل، وبالفعل تم سؤالي من قبل العديد من الفرق، تواصلت معي العديد من الفرق البرازيلية بالفعل، ولكني سعيد مع الهلال“.
🎙️"Hubo interés en mí, de un equipo italiano": Gustavo Cuéllar
➡️Nota completa con el jugador colombiano del Al Hilal: https://t.co/h27asR1UdL
📻Lunes a Viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/x5tEdqZ9Bo
— El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 23, 2021
وأضاف اللاعب الذي كانت قد ثارت أقاويل بشأن رغبة غريميو وأتلتيكو مينيرو في التعاقد معه: ”كانت هناك بالفعل أسئلة حول عقدي من قبل فرق من البرازيل. لقد سألتني أندية من إيطاليا أيضاً، لكننا بخير هنا في الوقت الحالي. إذا كان هناك أي احتمال، فسوف نفكر في الأمر. إدارة الهلال قامت بالالتزام بجميع ما هو منصوص عليه في العقد بيني وبينهم“.
وأوضح: ”سأقوم بتحليل العروض التي وصلتني، إذا كانت هناك رغبة من مسؤولي الهلال برحيلي فسأرحل، وإذا كانت تريد مني البقاء فسأبقى لأني سعيد“.
🗣️ El jugador colombiano del Al Hilal, habló de su presente en el fútbol árabe y las posibilidades de cambiar de club.
📻 @VBarCaracolhttps://t.co/B9F3GFw0CK
— Caracol Deportes (@CaracolDeportes) March 23, 2021
واختتم: ”أحد أسباب حضوري إلى هنا هو عائلتي، كرة القدم في البرازيل تستهلك كل وقتك وليس لديك وقت للتواجد بجانب عائلتك، أنا هادئ جدا هنا، نحن سعداء بسبب نسبة الأمان العالية في السعودية التي تشعر بها عائلتي“.
ويعد كويلار أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لنادي الهلال، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث تم اختياره ضمن القائمة التي ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا.
لوشيسكو
من جانبه، أعلن المدرب الروماني السابق للهلال رازفان لوشيسكو، الذي ترك منصبه في فبراير، أنه قد يعود لكرة القدم السعودية الموسم المقبل.
ونقلت صحيفة digisport عن لوشيسكو، تأكيده أنه لا يريد تولي تدريب أي فريق حاليا، لذلك سينتظر بداية الموسم الجديد.
وأضاف: ”لن أقوم بالتدريب حتى الصيف، لقد مررت بالعديد من التجارب، وحققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، لذلك لا أعتقد أنني أفتقر إلى الفرص، وقد أعود إلى اليونان أو المملكة العربية السعودية“.
وتابع: ”الناس في أوروبا يعيشون بفكرة مختلفة تماماً عن الحقيقة، وهي أن كرة القدم هناك ضعيفة للغاية. هذا غير صحيح، السعودية لديها واحدة من أصعب البطولات في العالم. أنا لا أقول الأكثر قيمة، لكنها صعبة، ولا أستبعد حدوث أي شيء في المستقبل“.