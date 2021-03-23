الأمير وليد بن بدر يوضح حقيقة ترشحه لرئاسة النصر بعد انضمامه للأعضاء الذهبيين

أوضح الأمير وليد بن بدر أن انضمامه إلى قائمة الأعضاء الذهبيين لنادي النصر السعودي، لا تعني ترشحه على مقعد رئاسة مجلس الإدارة.

وكان نادي النصر قد أعلن، اليوم الثلاثاء، انضمام الأمير وليد بن بدر إلى قائمة الأعضاء الذهبية في النادي، وذلك بعد سداده 100 ألف ريال رسوم حصوله على العضوية الذهبية.

وأشار حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن الأمير وليد بن بدر انضم إلى قائمة الأعضاء الذهبيين، بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية، والتي تُقدر بـ100 ألف ريال، واستكماله لكافة الإجراءات النظامية.

وقال الأمير وليد بن بدر عبر حسابه الرسمي:“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، العضوية الذهبية.. ليست للتقدم كمرشح لرئاسـة مجلس الإدارة“.

وأضاف:“هناك ما هو أهم، وستتضح الصورة لكم وللجميع قريبًا بإذن الله“.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العضوية الذهبيّة..

ليست للتقدّم كمرشّح

لرئاسـة مجلس الإدارة! فهناك ماهو أهم، وسـتتّضح

الصـورة لكم وللجميـع قريباً

بإذن الله. https://t.co/LiM0mfg3LY — وليد بن بدر بن سعود (@Waleed_binBader) March 23, 2021

وجاء قرار الأمير وليد بن بدر بالانضمام إلى قائمة الأعضاء الذهبيين في نادي النصر، بعد أيام قليلة من قرار وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، بحل مجلس إدارة ”العالمي“ برئاسة صفوان السويكت، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير الأمور.

وكان نادي النصر قد أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخاب إدارة جديدة، أمس الإثنين، لمدة أسبوع، وسيكون الأول من إبريل المقبل موعدًا لانتخاب الرئيس الجديد، وكشف النادي نظام الترشح.

وشغل الأمير الوليد بن بدر في السابق، منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ورئيس الاتحاد السعودي للعبة المبارزة وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.