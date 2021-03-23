صالح الطريقي يعتذر لوليد الفراج.. تعرف على قصة خلافهما‎

قدم الإعلامي صالح الطريقي اعتذارا للإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ بسبب العديد من الإساءات التي صدرت منه مؤخرا تجاه الأخير.

وقال الطريقي عبر حسابه على ”تويتر“: ”أعتذر للمدعي بالحق الخاص (وليد بن محمد بن سعد الفراج) على أي تشهير أو إساءة صدرت مني ضده في حسابي هذا“.

اعتذر للمدعي بالحق الخاص "وليد بن محمد بن سعد الفراج" على أي تشهير أو إساءة صدرت مني ضده في حسابي هذا . — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) March 23, 2021

وكان الفراج بدوره قد كلف محاميه برفع دعوى قضائية ضد المسيئين له عبر مواقع التواصل، حيث قام بإعادة نشر تغريدة الطريقي، وعلق قائلا: ”شكرا للمحامي يعقوب المطير ومكتبه المتميز على جهدهم في عدد من القضايا القانونية التي قاموا بالإشراف عليها نيابة عني“.

🎙| شكرا للمحامي يعقوب المطير @Yaqoub_Almutair ومكتبه المتميز على جهدهم في عدد من القضايا القانونية التي قاموا بالاشراف عليها نيابه عني .@saleh_alturigee https://t.co/FOUD1xdkcO pic.twitter.com/yZUVbL87xr — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 23, 2021

وتعددت الخلافات بين الطرفين على موقع ”تويتر“، حيث انتقد الطريقي وليد الفراج أكثر من مرة كان أبرزها في 2019، حيث قام الفراج بعمل استفتاء لجمهوره لمعرفة رأيهم من أجل استضافة الناقد الرياضي محمد العميري أم لا، ليقوم الطريقي بالرد عليه، قائلا: ”عزيزي وليد، أن تقول: أنا مالك البرنامج، وأنا حر أتعاقد مع من أريد هذا حقك، ولكن أن تستهبل وتقول هذا الكلام، فمع احترامي لك، إما أنت نصاب أو جاهل بمعنى استفتاء، تلجأ الحكومات للشعب ليبدي رأيه بموضوع ما عن طريق الاستفتاء بالتصويت المباشر، فإما أن يقره أو يرفضه“.

والمرة الثانية كانت في 2020، حيث كان الفراج يرد على مغرد يقول إن ”البرامج الرياضية صياح وتهريج“، ليوضح الفراج قائلا: ”البرامج مثل السيارات في سريعة وفي بطيئة.. البرامج التلفزيونية أنواع.. برامج تكتيكية.. وبرامج حوارية وأخرى مختلطة وآخرون يحبون التوك شو الذي يناقش كل شيء خلال ساعة ونصف، وناس لديهم طرف نقاش لمدة 3 ساعات في مجلس، وتنوع الآراء يثري متعة المشاهدة، وهي مسألة ذوق في النهاية“.

ليغرد الطريقي ردا على الفراج: ”إضافة.. وهناك برامج أدفع أطبل لك، وأهاجم منافسك، وهذه البرامج لا تفيد إلا الطبالين، حتى من يدفع ليمدح ”ليطبل له“ لا يستفيد، فالتطبيل لا يصلح الأخطاء“.

إضافة :

وهناك برامج أدفع أطبل لك، وأهاجم منافسك .

وهذه البرامج لا تفيد إلا الطبالين، حتى من يدفع ليمدح "ليطبل له"، لا يستفيد فالتطبيل لا يصلح الأخطاء .

دوكم🌹 https://t.co/AqNASKcYS9 — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) August 6, 2020

وفي تغريدة أخرى عام 2019 اتهم الطريقي الناقد محمد الشيخ بـ“التطبيل“ لوليد الفراج بعد تغريدة حملت إشادة به.