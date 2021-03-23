رسميا.. اليوناني دونيس مدربا لنادي الوحدة السعودي‎

أعلن نادي الوحدة السعودي تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الأردني محمود الحديد، الذي تمت إقالته بعد الخسارة 0/4 أمام العين.

ونشر نادي الوحدة بيانًا عبر صفحته بموقع تويتر قال فيه: ”رسمياً: ’دونيس‘ مُدربًا للفريق الأول لكرة القدم“.

دونيس البالغ من العمر 51 عاما، سيتولى تدريب الوحدة بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار البقاء لموسم ثانٍ.

وأشارت تقارير صحفية يونانية إلى أن دونيس وفريقه سيحصلون عن نحو 1.5 مليون يورو، خلال مدة التعاقد للموسم الجاري فقط.

اليوناني دونيس مدربا لنادي الوحدة السعودي https://t.co/IIyWn4hlGz pic.twitter.com/pagssRkY5H — إرم سبورت (@EremSports) March 22, 2021

🚨| رسمياً:

'دونيس' مُدربًا للفريق الأول لكرة القدم ⚽️ pic.twitter.com/FqoMYVdtlC — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 23, 2021

ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 27 نقطة من 25 مباراة، حيث يصارع على تجنب الهبوط، وبحسب تلك التقارير الصحفية اليونانية فإن بقاء الفريق في دوري المحترفين هو شرط الوحدة لبقاء دونيس مدربا للفريق لموسم ثانٍ.

وسيعود دونيس إلى السعودية مرة أخرى، حيث قاد الهلال موسم 2015-2016 قبل أن ينتقل لتدريب الشارقة الإماراتي في الموسم التالي.

وعاد دونيس لقيادة أبويل في فترة ثانية موسم 2017-2018، ثم قضى موسمين مع باناثينايكوس بين عامي 2018 و2020.