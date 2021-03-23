تقرير: فلادان مدرب الأهلي يتوصل لاتفاق مع العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية صربية، أن فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، أتم اتفاقه لتدريب نادي العين الإماراتي.

وغادر فلادان المملكة العربية السعودية مع بداية فترة التوقف الدولي وسط حالة من الغموض حول مستقبله مع الفريق.

ويمر الأهلي السعودي بفترة تخبط فني وإداري، أثرت على نتائج النادي بالدوري المحلي.

وبحسب تقارير سعودية، فإن فلادان سيفسخ عقده مع الأهلي؛ لعدم حصوله على راتبه لمدة 3 أشهر.

وأكدت صحيفة srbijadanas الصربية في تقرير، أن فلادان سيتم تعيينه مديرا فنيا لنادي العين الإماراتي نهاية هذا الأسبوع.

ويقود نادي العين المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، غير أن زعيم الأندية الإماراتية لا يمر بأفضل مواسمه، مع اقتراب التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا.

يحتل العين المركز السادس في دوري الخليج العربي الإماراتي بـ37 نقطة، إذ فقد فرصة المنافسة على اللقب مبكرا.

ولم يعلن النادي الأهلي أو العين ـ حتى الآن ـ عن أي اتفاقات جديدة فيما يخص مستقبل فلادان.