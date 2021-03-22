منصور البلوي ينفي ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي

نفى منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السابق ما تردد عن إمكانية ترشحه لرئاسة نادي النصر.

وكتب الإعلامي فؤاد يوسف الأحمدي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تواصلت قبل قليل مع الرئيس الماسي الأستاذ منصور البلوي وقال: ”لا أتصور نفسي في غير الاتحاد“.

تواصلت قبل قليل مع الرئيس الماسي

الأستاذ #منصور_البلوي وقال :

لا أتصور نفسي في غير الاتحاد . pic.twitter.com/0a9ovYDS4v — فؤاد يوسف الأحمدي 🇸🇦 (@fuadalahmadi) March 22, 2021

وكان سعيد العويران نجم المنتخب السعودي الأسبق قد أثار الجدل حول إمكانية ترشح منصور البلوي لرئاسة النصر.

وانتشر مقطع فيديو للعويران وقد سئل عما إذا كان الرئيس الجديد للنصر نال من قبل لقب دوري أبطال آسيا، فأشار بإصبعين، في إشارة لبطولتين في آسيا، وهو ما ينطبق على منصور البلوي.

وسبق أن نال الاتحاد لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005، وبات أول نادٍ يحقق دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين بنظامها الجديد، قبل أن يرحل البلوي عن الفريق في 2007.

🚨- سعيد العويران يلمح ان منصور البلوي راح يتقدم بطلب رئاسة نادي #النصر . pic.twitter.com/vEuR9JqbRM — سهم ★ (@1SMi_) March 22, 2021

كما أكد الإعلامي محمد البكيري المقرب من الاتحاد، عدم نية منصور البلوي الترشح لرئاسة النصر.

وكتب البكيري في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”خلال مكالمة هاتفية بيننا، نفى منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق ما تردد عن ترشحه لرئاسة نادي النصر لصفوان السويكت“.

وأضاف: ”‏أكد أنه ابن البيت الاتحادي، شاكرا في ذات السياق تقدير محبي البيت النصراوي على ردة فعلهم الإيجابية.

خلال مكالمة هاتفية بيننا، نفى #منصور_البلوي رئيس #الاتحاد السابق، ماتردد عن ترشحه لرئاسة نادي #النصر خلفا لرئيسه #السويكت

مؤكدًا إنه ابن البيت الاتحادي. شاكرا في ذات السياق تقدير محبي البيت النصراوي على ردة فعلهم الإيجابية. مؤكدا ان رجالات ناديهم فيهم الخير والبركة في تولي المهمة pic.twitter.com/uiRK62ZnK2 — محمد البكيري (@m_bukairy) March 22, 2021

في سياق متصل، أفاد برنامج ”الحصاد الرياضي“ بأن رئيس اتحاد رياضي لإحدى الألعاب تقدم بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النصر، وأوضح أنه سيكشف التفاصيل مساء اليوم.

مصادر الحصاد: رئيس اتحاد رياضي لأحد الالعاب يتقدم بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النصر. التفاصيل الليلة في برنامج #الحصاد_الرياضي — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 22, 2021

وأمس الأحد، قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، في حين تم تكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.