رياضة

منصور البلوي ينفي ترشحه لرئاسة نادي...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 19:27 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 20:05 GMT

منصور البلوي ينفي ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي

الاتحاد نال لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005، وبات أول نادٍ يحقق دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين بنظامها الجديد، قبل أن يرحل البلوي عن الفريق في 2007.

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المصدر: فريق التحرير وسلمان العنزي- إرم نيوز

نفى منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السابق ما تردد عن إمكانية ترشحه لرئاسة نادي النصر.

وكتب الإعلامي فؤاد يوسف الأحمدي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تواصلت قبل قليل مع الرئيس الماسي الأستاذ منصور البلوي وقال: ”لا أتصور نفسي في غير الاتحاد“.

وكان سعيد العويران نجم المنتخب السعودي الأسبق قد أثار الجدل حول إمكانية ترشح منصور البلوي لرئاسة النصر.

وانتشر مقطع فيديو للعويران وقد سئل عما إذا كان الرئيس الجديد للنصر نال من قبل لقب دوري أبطال آسيا، فأشار بإصبعين، في إشارة لبطولتين في آسيا، وهو ما ينطبق على منصور البلوي.

وسبق أن نال الاتحاد لقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005، وبات أول نادٍ يحقق دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين بنظامها الجديد، قبل أن يرحل البلوي عن الفريق في 2007.

كما أكد الإعلامي محمد البكيري المقرب من الاتحاد، عدم نية منصور البلوي الترشح لرئاسة النصر.

وكتب البكيري في تغريدة على موقع ”تويتر“: ”خلال مكالمة هاتفية بيننا، نفى منصور البلوي رئيس الاتحاد السابق ما تردد عن ترشحه لرئاسة نادي النصر لصفوان السويكت“.

وأضاف: ”‏أكد أنه ابن البيت الاتحادي، شاكرا في ذات السياق تقدير محبي البيت النصراوي على ردة فعلهم الإيجابية.

في سياق متصل، أفاد برنامج ”الحصاد الرياضي“ بأن رئيس اتحاد رياضي لإحدى الألعاب تقدم بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النصر، وأوضح أنه سيكشف التفاصيل مساء اليوم.

وأمس الأحد، قررت وزارة الرياضة حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، في حين تم تكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

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