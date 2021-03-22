رياضة

هل يقف عبدالعزيز بغلف خلف قرار حل م...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 19:08 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 20:05 GMT

هل يقف عبدالعزيز بغلف خلف قرار حل مجلس النصر برئاسة صفوان السويكت؟

قبل أيام قرر بغلف الابتعاد عن النصر والاستقالة، بعد زيادة حدة الخلافات مع إدارة النصر المنحلة برئاسة صفوان السويكت.

+A -A
المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

نفى طلال الرشيد عضو شرف نادي النصر وقوف عبدالعزيز بغلف عضو الشرف الذهبي في النادي خلف قرار وزارة الرياضة بحل مجلس النصر برئاسة صفوان السويكت.

وقررت وزارة الرياضة أمس الأحد حل مجلس إدارة النصر، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وكتب طلال الرشيد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ما يحتاجه نادينا في هذا الوقت هو الهدوء وعدم التجاوب مع محاولات الإثارة وعدم التعاطي مع المصادر غير الرسمية“.

وأضاف: ”للعلم أيضا إذا كان هناك من يعتقد أن أخي الغالي عبدالعزيز بغلف له دور في ما حدث أيضا غير صحيح ولم يعلم بالأمر إلا بعد صدوره“.

وتابع: ”أبو أحمد (عبدالعزيز بغلف) تهمه مصلحة النادي العليا بغض النظر عن الأسماء، وجميع رجال النصر على وفاق تام ولا يوجد بينهم خلاف، والجميع متفقون أنهم بعد توفيق الله تحت مظلة الداعم“.

وقبل أيام قرر بغلف الابتعاد عن النصر والاستقالة، بعد زيادة حدة الخلافات مع إدارة النصر المنحلة برئاسة صفوان السويكت.

وكتب بغلف عبر موقع ”تويتر“: ”يعلم الجميع حبي للكيان ووقفت معه بكل ما أستطيع، دون تطلع لمنصب أو خلافه، دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع“.

وأضاف: ”لست نادما بل فرحا بما قدمت، وما بدر مني فهم بطريقة لم أقصدها، أتمنى التوفيق للعالمي ورجالاته الأوفياء في إكمال المسيرة، أستودعكم الله.. ويارب نصرك“.

وتم إغلاق الحساب بعد نشره التغريدة.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play