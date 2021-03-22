هل يقف عبدالعزيز بغلف خلف قرار حل مجلس النصر برئاسة صفوان السويكت؟

نفى طلال الرشيد عضو شرف نادي النصر وقوف عبدالعزيز بغلف عضو الشرف الذهبي في النادي خلف قرار وزارة الرياضة بحل مجلس النصر برئاسة صفوان السويكت.

وقررت وزارة الرياضة أمس الأحد حل مجلس إدارة النصر، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر، اعتبارا من اليوم الإثنين.

وكتب طلال الرشيد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ما يحتاجه نادينا في هذا الوقت هو الهدوء وعدم التجاوب مع محاولات الإثارة وعدم التعاطي مع المصادر غير الرسمية“.

مايحتاجه نادينا في هذا الوقت هو الهدوء وعدم التجاوب مع محاولات الاثاره وعدم التعاطي مع المصادر الغير رسميه

اما من ناحية ماذكر ان الداعم الامير خالد يدعم اسم معين فهذا الامر غير صحيح وايضاً ماذكر انه يعلم مسبقاً بالقرار غير صحيح — طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) March 22, 2021

وأضاف: ”للعلم أيضا إذا كان هناك من يعتقد أن أخي الغالي عبدالعزيز بغلف له دور في ما حدث أيضا غير صحيح ولم يعلم بالأمر إلا بعد صدوره“.

وتابع: ”أبو أحمد (عبدالعزيز بغلف) تهمه مصلحة النادي العليا بغض النظر عن الأسماء، وجميع رجال النصر على وفاق تام ولا يوجد بينهم خلاف، والجميع متفقون أنهم بعد توفيق الله تحت مظلة الداعم“.

وقبل أيام قرر بغلف الابتعاد عن النصر والاستقالة، بعد زيادة حدة الخلافات مع إدارة النصر المنحلة برئاسة صفوان السويكت.

وللعلم ايضاً اذا كان هناك من يعتقد ان اخي الغالي عبدالعزيز بغلف له دور في ماحدث ايضاً غير صحيح ولم يعلم بالامر الا بعد صدوره

ابواحمد تهمه مصلحة النادي العليا بغض النظر عن الاسماء وجميع رجال النصر على وفاق تام ولايوجد بينهم خلاف والجميع متفقين انهم بعد توفيق الله تحت مظلة الداعم — طلال عبدالله الرشيد (@al3a6eeb) March 22, 2021

وكتب بغلف عبر موقع ”تويتر“: ”يعلم الجميع حبي للكيان ووقفت معه بكل ما أستطيع، دون تطلع لمنصب أو خلافه، دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع“.

وأضاف: ”لست نادما بل فرحا بما قدمت، وما بدر مني فهم بطريقة لم أقصدها، أتمنى التوفيق للعالمي ورجالاته الأوفياء في إكمال المسيرة، أستودعكم الله.. ويارب نصرك“.

وتم إغلاق الحساب بعد نشره التغريدة.