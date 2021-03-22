رياضة

إصابة عبدالله الحمدان لاعب الهلال و...
تاريخ النشر: 22 مارس 2021 18:49 GMT
تاريخ التحديث: 22 مارس 2021 20:05 GMT

إصابة عبدالله الحمدان لاعب الهلال ومنتخب السعودية بفيروس كورونا

تتبقى 4 مباريات لمنتخب السعودية في التصفيات، حيث سيلعب مع فلسطين واليمن وسنغافورة وأوزبكستان.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أعلن المنتخب السعودي إصابة عبدالله الحمدان بفيروس كورونا، اليوم الإثنين.

وكتب حساب المنتخب السعودي على موقع ”تويتر“: ”أظهرت نتائج فحص فيروس كوفيد-19 التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر سلامتهم، باستثناء اللاعب عبدالله الحمدان الذي ظهرت نتيجته إيجابية وعلى ضوء ذلك تم استبعاده“.

وانتظم لاعبو المنتخب السعودي في المعسكر الإعدادي الذي يقام في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ثم منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة في التصفيات وحصد 8 نقاط من 4 مباريات، ويتأخر بنقطة وحيدة عن منتخب أوزبكستان المتصدر.

وتتبقى 4 مباريات لمنتخب السعودية في التصفيات، حيث سيلعب مع فلسطين واليمن وسنغافورة وأوزبكستان.

وتقام هذه المباريات في السعودية بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا.

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