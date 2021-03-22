إصابة عبدالله الحمدان لاعب الهلال ومنتخب السعودية بفيروس كورونا

أعلن المنتخب السعودي إصابة عبدالله الحمدان بفيروس كورونا، اليوم الإثنين.

وكتب حساب المنتخب السعودي على موقع ”تويتر“: ”أظهرت نتائج فحص فيروس كوفيد-19 التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر سلامتهم، باستثناء اللاعب عبدالله الحمدان الذي ظهرت نتيجته إيجابية وعلى ضوء ذلك تم استبعاده“.

وانتظم لاعبو المنتخب السعودي في المعسكر الإعدادي الذي يقام في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت وديًا، ثم منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

—— أظهرت نتائج فحص فايروس كوفيد-19 التي أجريت لجميع لاعبي المنتخب فور انتظامهم في مقر المعسكر سلامتهم باستثناء اللاعب عبدالله الحمدان التي ظهرت نتيجته إيجابية وعلى ضوء ذلك تم استبعاده . متمنين له الشفاء العاجل 💚 pic.twitter.com/PY4x2RnZ1i — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 22, 2021

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة في التصفيات وحصد 8 نقاط من 4 مباريات، ويتأخر بنقطة وحيدة عن منتخب أوزبكستان المتصدر.

وتتبقى 4 مباريات لمنتخب السعودية في التصفيات، حيث سيلعب مع فلسطين واليمن وسنغافورة وأوزبكستان.

وتقام هذه المباريات في السعودية بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب فيروس كورونا.