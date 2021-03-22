اليوناني دونيس مدربا لنادي الوحدة السعودي

كشفت صحيفة ”neakriti“ أن المدرب اليوناني جورجيوس دونيس سيتولى تدريب نادي الوحدة السعودي.

وبحسب الصحيفة فإن دونيس عاد إلى السعودية، من بوابة الوحدة، وأوضحت أنه سيحصل على عقد ”ذهبي“ له ولمساعديه.

وقالت الصحيفة إن دونيس البالغ من العمر 51 عاما، تولى تدريب الوحدة بعقد حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار البقاء لموسم ثان.

ويحتل الوحدة المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، ويملك 27 نقطة من 25 مباراة، حيث يصارع على تجنب الهبوط، وبحسب الصحيفة فإن بقاء الفريق في دوري المحترفين هو شرط الوحدة لبقاء دونيس مدربا للفريق لموسم ثان.

وقالت ”neakriti“ إن دونيس وفريقه سيحصلون عن نحو 1.5 مليون يورو.

وكان الوحدة قد قرر إقالة المدرب الأردني محمود الحديد بعد الخسارة 0/4 أمام العين.

وسيعود دونيس إلى السعودية حيث سبق أن تولى تدريب الهلال بين فبراير 2015 ومايو 2016.