تقرير: ميتريتا مهاجم الأهلي السعودي يطلب فسخ عقده بسبب مستحقاته المتأخرة

كشفت تقارير صحفية أن الدولي الروماني ألكسندر ميتريتا، مهاجم الأهلي السعودي، تقدم بطلب لإدارة ”الراقي“، برغبته في فسخ تعاقده مع الفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، يوم الإثنين، نقلا عن مصادرها، فإن ”ميتريتا تقدم بخطاب لإدارة ناديه، يبلغهم من خلاله برغبته في فسخ عقده حال لم يتم سداد مستحقاته المالية المتأخرة، قبل الـ 29 من شهر مارس الحالي“.

ويعاني النجم الروماني من إصابة أبعدته مؤخرا عن صفوف ”الراقي“ في منافسات الدوري السعودي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية معاناته من جزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، وحاجته للعلاج والتأهيل.

وانضم ميتريتا، لصفوف الأهلي في 2020، قادما من نيويورك سيتي الأمريكي، على سبيل الإعارة، وخاض 19 مباراة بقميص الأهلي في جميع المنافسات، وقع خلالها على 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ولم يتذوق الأهلي طعم الفوز في آخر 7 مباريات بمسابقة الدوري، حيث تعادل في مباراتين وتلقى 5 هزائم متتالية، آخرها أمام الفتح برباعية بالجولة الـ24.

وتراجع ”الراقي“ للمركز السابع بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بعد تحقيق 10 انتصارات و5 تعادلات، وتلقى 9 هزائم خلال 24 جولة.

وينتظر الأهلي لقاء قويا ضد الرائد بعد فترة التوقف الدولي، يوم 8 أبريل، في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.