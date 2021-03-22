هل من حق وزارة الرياضة ملاحقة صفوان السويكت قانونيا بعد حل مجلس إدارة النصر؟ (فيديو)

أثيرت العديد من التساؤلات بين جمهور نادي النصر السعودي، بعد القرار الذي صدر، أمس الأحد، بحل مجلس الإدارة الحالي برئاسة صفوان السويكت بعد انتهاء التحقيقات في الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي بشأن عدم تفعيل دور المجلس.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه حل مجلس إدارة نادي النصر السعودي وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر اعتباراً من اليوم الاثنين، مؤكدة أن من ضمن أسباب القرار ”تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، وتوقيع رئيس مجلس إدارة النادي شيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، ما أدى لتعريض النادي لمطالبات قضائية“.

رسميا.. حل مجلس إدارة النصر وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي https://t.co/ExnzS0Puai pic.twitter.com/NiSY9sRQ4o — إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2021

وكان أبرز تساؤل أثار الجمهور النصراوي، هل هذا القرار ”يعني عدم الملاحقة قانونيا للشخص الذي تم إسقاط عضويته بصفته وشخصه“.

ورد المستشار القانوني فهد بارباع، عبر برنامج ”الدوري مع وليد“، قائلا: ”وفق المادة 88 من اللائحة يحق لوزارة الرياضة إسقاط عضوية الشخص المعني حال وجود مخالفات مالية وإدارية كبيرة، ومن حق الوزارة تطبيق ما نص عليه القرار بأن المسؤولية تضامنية حال وجود مخالفات للائحة أدت لتضرر النادي ماليا، مثل ما نص عليه البيان في ما يتعلق بوجود التزامات تفوق الموازنة المالية، والوزارة تبلغ إدارة النادي الجديدة بإقامة دعوى ضد مجلس الإدارة السابق وليس عن طريق وزارة الرياضة، وإذا رفض المجلس الجديد رفع هذه الدعوى القضائية فإنه يبرئ ذمتهم ويتحمل هو كل الالتزامات“.

#الدوري_مع_وليد | المستشار القانوني – فهد بارباع: غير صحيح.. من حق وزارة الرياضة إسقاط عضوية رئيس النادي في حال وجود مخالفات.#قناة_SBC pic.twitter.com/Ml0SGvTYtt — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 21, 2021

وأضاف بارباع: ”عبدالله الدخيل، رئيس النادي المكلف حاليا، لديه صلاحيتان الآن، رئيس النادي وصلاحيات الرئيس التنفيذي“.

#الدوري_مع_وليد | المستشار القانوني – فهد بارباع: عبدالله الدخيل لديه صلاحيتين الآن.. صلاحيات رئيس النادي وصلاحيات الرئيس التنفيذي.#قناة_SBC pic.twitter.com/uF0vfhV3uy — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) March 21, 2021

وتواجد السويكت على رأس مجلس إدارة النصر لمدة 617 يوما، منذ انتخابه عام 2019، ولم تعرف فترته الهدوء والاستقرار، إذ نجح في قيادة النادي لتحقيق بطولتين فقط خلال مدة رئاسته لنادي النصر، وهما كأسا السوبر السعودي، 2019 و 2020.

ونجح السويكت في الحصول على خدمات ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 10 سنوات لصالح ”العالمي“، وتم تطويره وإطلاق اسم ”مرسول بارك“ عليه.

وأعلن النصر الجدول الزمني للانتخابات الذي يبدأ اليوم الاثنين ولمدة 13 يوما، وأمام الراغبين في الترشح 5 أيام لتقديم ملفاتهم، على أن يتم فحص القوائم وإعلانها يومي 28 و29 مارس الجاري، وسينظر في الطعون المقدمة في الـ30 من الشهر ذاته، على أن تعلن القوائم النهائية بعد ذلك بـ24 ساعة، ويكون موعد انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الإدارة في الأول من أبريل المقبل.