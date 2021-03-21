بينهم سعود آل سويلم ومحمد الخريجي.. المرشحون لخلافة صفوان السويكت في رئاسة النصر

ظهرت عدة أسماء على الساحة الرياضية في المملكة العربية السعودية، ستدخل في تحد جديد لشغل منصب رئيس نادي النصر، بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس صفوان السويكت.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية ظهر اليوم الأحد، حل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف عبدالله بن ناصر الدخيل لتسيير أمور النادي مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتبارا من غد الإثنين.

كما أعلنت الوزارة إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة.

رسميا.. حل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي. pic.twitter.com/Xl3Pg94kjB — إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2021

وذكرت وزارة الرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن هذا القرار جاء :“بعد النتائج التي توصلت إليها التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي النصر بتاريخ 9 مارس الجاري، وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية“.

المرشحون لرئاسة النصر

وقال الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، أن المنافسة بين 3 أسماء، هم سعود آل سويلم رئيس النصر السابق، وعبدالله العمراني، وسلمان المالك رئيس نادي النصر السابق والعضو الذهبي الحالي، أو شخصية أخرى ستظهر خلال الأيام القادمة.

ودخل اليوم الأحد اسم محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل السعودية مرشحا قويا لرئاسة نادي النصر، خاصة أنه يحظى بقبول جماهيري واسع وهو أمر لا يملكه من المرشحين لرئاسة النصر سوى سعود آل سويلم.

وتولى آل سويلم رئاسة نادي النصر في مارس من عام 2018، ونجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم للفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم قبل الماضي.

وبعد قيادته الفريق لتحقيق الدوري، قرر آل سويلم الرحيل عن النصر، مبررًا ذلك بسبب ظروف شخصية خاصة به.

الرمز يحسم الرئاسة

وقال طلال الرشيد، عضو شرف نادي النصر، إن الرمز الداعم الأمير فهد بن خالد بن عبدالعزيز هو من سيحسم اسم رئيس نادي النصر القادم.

وبحسب عبدالله بن زنان المتحدث الرسمي السابق للنصر فإن فهد بن خالد كان على علم بحل مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت وأن الدعم المالي الذي قدمه مؤخرا كان بهدف تخفيف الضغط المالي على الرئيس الجديد المتوقع الإعلان عنه بداية الشهر المقبل.

يذكر أن نادي النصر قد أعلن الجدول الزمني لانتخابات رئاسة مجلس الإدارة خلفاً للمجلس المنحل، والتي ستبدأ يوم غد الإثنين 22 مارس، في حين سيكون يوم الانتخاب في الأول من شهر أبريل المقبل.

وسيكون أمام الراغبين برئاسة نادي النصر 5 أيام لتقديم ملفاتهم لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر، إذ تبدأ في يوم 22 مارس الجاري وتنتهي يوم 27 مارس.

وسيتم فحص القوائم وإعلانها يومي 28 و29 من الشهر الجاري، وسينظر في الطعون المقدمة يوم 30 مارس، على أن تعلن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد.

وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعدا لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي العاصمي.

يذكر أن النصر كان يعيش في أزمة إدارية بين صفوان السويكت رئيس النادي السابق وعبدالعزيز بغلف عضو الشرف الذهبي، ابتعد على إثرها الأخير عن المشهد الرياضي.