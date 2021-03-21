رسميا.. حل مجلس إدارة النصر وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بشكل رسمي، اليوم الأحد، حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي.

وقالت وزارة الرياضة في بيان: ”أعلنت وزارة الرياضة أنه وفقا لنتائج التحقيقات التي تم إجراؤها حيال الشكوى المقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة النصر، وما تضمنته الشكوى من عدم تفعيل دور مجلس إدارة النادي وعدم عقد جلساته بالصورة النظامية، وتقدم عدد من أعضاء المجلس باستقالاتهم دون الإعلان عنها أو الرفع بها، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق فيما أشير إليه“.

مخالفات صفوان السويكت

وأضاف: ”وقد تبين من خلال التحقيقات وجود عدد من المخالفات التالية:

1. عدم تعامل رئيس مجلس إدارة النادي مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس؛ ما أدى لنقص عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني المحدد.

وزارة الرياضة تصدر قراراً بحل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين pic.twitter.com/e5tUZS7mVm — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 21, 2021

2. تجاوز رئيس مجلس إدارة النادي لصلاحياته النظامية من خلال اتخاذ قرارات فردية وممارسة لصلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي، دون مراعاة الإجراءات النظامية اللازمة.

3. توقيع رئيس مجلس إدارة النادي لشيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي؛ ما أدى لتعريض النادي لمطالبات قضائية.

4. تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة.

5. عدم تجاوب رئيس مجلس إدارة النادي مع مخاطبات الوزارة الموجهة له بشكل متكرر، وعدم الرفع بالمستندات والعقود المبرمة منه، وفق ما تقتضيه اللوائح ذات الضلة.

6. نشر النادي لقرارات مسندة إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس بشأنها وفق الآلية النظامية.

وأضاف البيان: وعليه تقرر ما يلي:

1. تقرر إسقاط عضوية رئيس مجلس النصر، صفوان السويكت، ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، لدورة انتخابية واحدة“.

2. حل مجلس إدارة النصر.

3. تكليف عبدالله الدخيل لتسيير أمور النادي، ويكون مخولا بممارسة الاختصاصات إلى حين اعتماد مجلس جديد.

4. يتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر، اعتبارا من يوم غد الإثنين.

5. تكليف الإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية العامة للشؤون القانونية وفريق استراتيجية دعم الأندية في وزارة الرياضة، بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، خلال فترة عمل مجلس الإدارة المنحل.

