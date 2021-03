غوميز لجمهور الهلال: عندما تعرضت لفقدان الوعي رأيت رؤيا بأننا سنصبح أبطالا

طمأن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، جمهور فريقه على صحته، بعدما تعرض للإغماء، أمس السبت، خلال مواجهة فريقه القادسية ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز، عبر حسابه على ”تويتر“: ”جمهور الهلال الأعزاء، أشكركم جدًا على دعمي، كنت أحتاج أن أخبركم بأنني عندما تعرضت لفقدان الوعي، رأيت رؤيا بأننا سنصبح أبطالًا“.

وأضاف: ”لذلك لا تقلقوا، فالأسد قادم نحو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واصلوا دعمنا؛ لأننا نكون أقوى حينما نكون سويًا“.

Thank you so much my dear Hilal Fans for support. I need to tell you that When I had blackout I had vision of being Champion! So , don’t worry Lion is coming for MBS Throphy 🏆

Keep going to support us because we are stronger when we are together! 💙 pic.twitter.com/SbooL9UGHi

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 21, 2021