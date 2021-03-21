غوميز لجمهور الهلال: عندما تعرضت لفقدان الوعي رأيت رؤيا بأننا سنصبح أبطالا

طمأن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، جمهور فريقه على صحته، بعدما تعرض للإغماء، أمس السبت، خلال مواجهة فريقه القادسية ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز، عبر حسابه على ”تويتر“: ”جمهور الهلال الأعزاء، أشكركم جدًا على دعمي، كنت أحتاج أن أخبركم بأنني عندما تعرضت لفقدان الوعي، رأيت رؤيا بأننا سنصبح أبطالًا“.

وأضاف: ”لذلك لا تقلقوا، فالأسد قادم نحو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واصلوا دعمنا؛ لأننا نكون أقوى حينما نكون سويًا“.

Thank you so much my dear Hilal Fans for support. I need to tell you that When I had blackout I had vision of being Champion! So , don’t worry Lion is coming for MBS Throphy 🏆

Keep going to support us because we are stronger when we are together! 💙 pic.twitter.com/SbooL9UGHi — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 21, 2021

وتابع: ”منذ اليوم الأول، علمت أن الهلال ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل هو عائلة واحدة متحدة“.

Since day 1 , i have learned that Hilal is not only a football club , it is one United Family 💙 https://t.co/Mc9HpyfaQn — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 21, 2021

وخلال أحداث الشوط الأول من اللقاء، سقط غوميز على الأرض دون أي احتكاك مع أي لاعب، ما استدعى التدخل الطبي الفوري الذي نجح في إفاقته، وعاد اللاعب لإكمال المباراة.

وتعد هذه هي المرة الثانية في الموسم الحالي والثالث منذ انضمامه للهلال العام 2018، التي يسقط فيها غوميز مغشيا عليه.

وتعرض النجم الفرنسي لإغماء قبل مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ19 ونجح في تسجيل هدفين فيها، فيما كانت حالة الإغماء الأولى له في نسخة العام الماضي من الدوري أمام الأهلي وخسرها 1 /2 ضمن الجولة الـ19.

وانتهت مواجهة الهلال والقادسية بفوز ”الزعيم“ بهدف دون رد.

إغماء بافيتيمبي غوميز للمرة الثانية خلال شهر.. ما تشخيص حالته؟ (فيديو) https://t.co/AOgFegYA0P pic.twitter.com/XPvccUEmpa — إرم سبورت (@EremSports) March 20, 2021

ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 48 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الشباب الذي خسر على أرضه 3-1 أمام التعاون، بينما تجمد رصيد القادسية عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وغوميز يحتل حاليا صدارة قائمة هدافي دوري المحترفين السعودي، برصيد 18 هدفا، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه.