عمر السومة يثير غضب جمهور الأهلي السعودي بسبب تصرفه عقب الهزيمة أمام الفتح (فيديو)

أثار النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي السعودي، غضب جمهور ”الراقي“ بسبب تصرفه عقب هزيمة فريقه ضد الفتح (1-4)، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وتداول الجمهور فيديوهات للسومة خلال تواجده ضيفا على أحد مشاهير ”سناب شات“ في منطقة الإحساء يدعى ”مرتضى“، وهو يتناول معه الطعام ويقوم بلعب ”البلاي ستيشن“، وهو ما اعتبره الجمهور موقفا غريبا من اللاعب، وأنه لا يعبأ بهزيمة فريقه الكبيرة وتراجع مستواه الفترة الماضية.

وتجمد رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز السادس، إذ فشل في تحقيق أي فوز في آخر 7 مباريات خاضها في دوري المحترفين، بالتعادل في مباراتين والخسارة في 5 لقاءات.

كما أعلن النادي الأهلي، عن عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الـ4 من أبريل المقبل، حيث أشارت عدة تقارير، إلى أن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي، سيرحل عن منصبه في ظل تدهور أحوال النادي الإدارية؛ ما أثر على فريق كرة القدم.

#الأهلي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية.. pic.twitter.com/N51U9hL5v2 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 20, 2021

وقال مغرد عبر تويتر تعليقا على فيديوهات السومة: ”إبداعه داخل الملعب انتهى لاعب بنهاية مشواره الرياضي، لكل زمان دولة ورجال؛ أخذ يعوض هبوط المستوى بالتصاريح خارج الملعب التي تسيء له قبل النادي“.

#استحي_يا_مومنه

ابداعه داخل الملعب أنتهى

لاعب بنهاية مشوارة الرياضي

لكل زمان رجال فا أخذ يعوض هبوط المستوى بالتصاريح خارج الملعب

اللي تسيء له قبل النادي #عمر_السومه pic.twitter.com/NxCBybEgYT — fares fahad (@FarsF54) March 21, 2021

وقال سعد الحارثي: ”والله تصرفات السومة تقهر، الجمهور محترق وهو ولا على باله والمشكلة إنه سبب فقدان نقاط الأهلي في المباريات الأخيرة“.

والله تصرفات السومة قاعده تقهر الجمهور محترق وهو ولا على باله والمشكله انه سبب لفقدان نقاط الاهلي في المباريات الاخيره

ياشيخ والله ماعاد ادري وش اقول لك لكن الله يعجل بزوالك من هالنادي @omaralsomah pic.twitter.com/lc89eUSPOo — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) March 20, 2021

كما نالت الانتقادات من السومة بسبب مسلسل إهداره للفرص السهلة أمام مرمى الخصوم، كان آخرها فرصة سهلة في مواجهة الفتح.

من المقرر أن ينضم السومة إلى معسكر منتخب بلاده، إذ سيخوض المنتخب السوري مباراتين وديتين، الأولى في الـ25 من مارس ضد البحرين في المنامة، والثانية بعدها بخمسة أيام أمام إيران في طهران.

ولعب السومة خلال الموسم الحالي 21 مباراة في الدوري السعودي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

وانضم السومة إلى الأهلي في 2014، وجدد النجم السوري تعاقده مع ”الراقي“ لمدة 3 سنوات حتى عام 2024.