مفاجآت في الرباعي الأجنبي بقائمة الهلال الآسيوية‎‎

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

واختار روجيرو ميكالي، مدرب الهلال، الرباعي الأجنبي، الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبيروفي أندري كاريلو والكولومبي غوستافو كويلار، والكوري هيون سو في القائمة، بينما استبعد الثنائي لوسيانو فييتو والإيطالي جيوفينكو خارج القائمة.

وتواجد في القائمة 25 لاعبا منهم 4 حراس مرمى، فيما ينتظر أن يضم الجهاز الفني 5 لاعبين من درجة الشباب، قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام.

وكان فييتو قد انضم للهلال في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020 قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وهي الصفقة الأجنبية الوحيدة التي أجراها النادي حينها لتعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو.

فيما يرتبط اسم جيوفينكو بالرحيل عن الهلال والعودة إلى إيطاليا، فاللاعب عقده يمتد مع ”الزعيم“ حتى ديسمبر المقبل، ولذلك فهو قريب من دخول الفترة الحرة من عقده.

ويتواجد الهلال ضمن فرق المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2021، رفقة شباب الأهلي الإماراتي والاستقلال الطاجيكي والمتأهل من ملحق إجمك والغرافة القطري.

📋 تعرّف على قائمة #الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 💙 pic.twitter.com/aMa1ikKLhe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 20, 2021

وتنطلق مباريات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 في الـ14 من شهر أبريل المقبل.

وتقام مباريات مرحلة المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة، حيث تقرر أن تستضيف السعودية مباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة أندية النصر السعودي، السد القطري، الوحدات الأردني، والفائز من مباراة فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي.

كما تستضيف جدة مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم أندية الأهلي السعودي، الدحيل القطري، الشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.