إغماء بافيتيمبي غوميز للمرة الثانية خلال شهر.. ما تشخيص حالته؟ (فيديو)

تعرض الفرنسي بافيتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال، للإغماء خلال مباراة فريقه ضد القادسية، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الملز“، في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي.

وخلال أحداث الشوط الأول من اللقاء سقط غوميز على الأرض دون أي احتكاك مع أي لاعب، في مشهد أصبح مكررا للاعب في الفترة الأخيرة، وهرع الجهاز الفني للملعب وبالفعل استفاق اللاعب سريعا وأكمل المباراة.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها غوميز مغشيا عليه في الدوري السعودي، إذ تعرض للأمر خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، ثم أمام الاتفاق في الجولة الـ19 يوم 18 فبراير الماضي أي قبل شهر تقريبا.

غوميز تعرض أيضا لحالات إغماء مشابهة أثناء لعبه للعديد من الأندية التي احترف بها في الدوري التركي والفرنسي والإنجليزي، حتى أثناء انضمامه لصفوف المنتخب الفرنسي، لكن هذا الأمر لم يؤثر على مسيرته الاحترافية، إذ وصفها بعض أطباء الأندية التي لعب لها بأنها حالة انخفاض في ضغط الدم.

النوبة الوعائية المبهمة

تسمى الحالة التي يصاب بها غوميز بالنوبة الوعائية المبهمة وهي ليست خطيرة.

وتحدُث النوبة الوعائية المبهمة عند الإغماء بسبب فرط تفاعل الجسم تجاه المثيرات المعينة، مثل رؤية الدم أو الضغط العاطفي البالغ.

ويمكن أن تُسمَّى الحالة أيضًا بالغشي العصبي قلبي المنشأ.

وتؤدي مثيرات النوبة الوعائية المبهمة إلى انخفاض معدلات ضربات القلب وضغط الدم فجأة.

وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى فقدان قصير للوعي.

وتكون النوبة الوعائية المبهمة عادة غير ضارة ولا تتطلب العلاج، وتعد خطورتها الوحيدة في الوضع الذي قد يسقط عليه المصاب مثل ارتطام رأسه بالأرض، بحسب نادي سوانزي سيتي حينما حدثت نفس الحالة لغوميز.

وقد ينصح الطبيب بإجراء الفحوصات ليستبعد الأسباب الأكثر خطورة للإغماء، مثل اضطرابات القلب.

وكان غوميز قد كتب عبر حسابه تعليقا على الأزمة التي يصاب بها: ”الموت وحده هو الذي يمنعني من الدفاع عن ألوان فريقي“.

Only death can prevent me from defending my team colors. 💙🦁✌🏿 https://t.co/6eI0sLY2gt

