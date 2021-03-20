ترتيب الدوري السعودي.. الأهلي يسقط أمام الفتح والشباب يخسر ويفسح الصدارة أمام الهلال‎

حقق الفتح فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل رباعية الفتح بشباك الأهلي، محمد مجرشي وكريستيان كويفا (هدفين لكل منهما) بالدقائق 12 و36 و69 و71، فيما أحرز هدف الأهلي الوحيد طلال عبسي بالدقيقة 84.

ورفع الفتح رصيده إلى 31 نقطة عاشرا، فيما استمرت النتائج السلبية للأهلي وتجمد رصيده عند 35 نقطة سادسا.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة على التوالي للأهلي في هذا الموسم، ليحقق بذلك أسوأ سلسلة هزائم في تاريخه، منذ إقرار نظام الاحتراف موسم 2008-2009.

وفي مباراة أخرى، حقق التعاون فوزا مهما على الشباب بنتيجة (3-1).

تقدم كاكو لصالح التعاون في الدقيقة 29، وأضاف أحمد عسيري الهدف الثاني في الدقيقة 42، بينما تابع ليندر تاوامبا بالهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 67، برأسية في الشباك الخالية.

فيما سجل سيبا هدف الشباب في الدقيقة 92، بعد استغلال ركلة ركنية، ليسدد الكرة بيسراه في المرمى.

ومنح التعاون فرصة كبيرة للهلال للانفراد في الصدارة، بعد تجمد رصيد الشباب عند 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما رفع التعاون رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الرابع من المسابقة.