عبدالرحمن العبود يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الرائد ضد الاتحاد (فيديو)

تعرض عبدالرحمن العبود، لاعب نادي الاتحاد السعودي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لنظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت الإصابة القوية للعبود خلال الشوط الثاني من اللقاء، حيث سقط عليه زميله المدافع بقدمه خلال الارتقاء لإبعاد الكرة من منطقة جزاء الاتحاد، ليقوم بدهسه من عند منطقة الرقبة.

اصابة عبدالرحمن العبود امام الرائد كاملة .. 😢😢pic.twitter.com/qjGNO2OHbu — عز (@MnbrMadrid5) March 20, 2021

وظهر على العبود التأثر الشديد لعدم قدرته على الحركة؛ ما استدعى المسعفين للدخول سريعا وحمله على نقالة إلى خارج الملعب، والذهاب به إلى المستشفى، كما أظهرت لقطات تلفزيونية أيضا دخول حامد البلوي، مدير الكرة بالفريق، إلى أرضية الملعب للاطمئنان على صحة اللاعب.

🎥 | حامد البلوي يدخل أرضية الملعب للاطمئنان على صحة اللاعب عبدالرحمن العبود.#الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/LQdYACK3lQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 20, 2021

وتم استبدال اللاعب بزميله فهد المولد.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، كان أبرزها طرد الدولي المصري أحمد حجازي، في الشوط الأول، وتأكد غيابه عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الهلال.

#الاتحاد_الرايد

اصابه العبود واضح قوية ، الله يخليه لااحبابه واهله ويرجع اقوى ي رب الف سلامة💛😔 pic.twitter.com/qFe3Na2Wgi — محمد 📸 (@8alm20) March 20, 2021

كما ظهر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في حالة غضب عارم؛ بعدما أهدر رومارينيو فرصة التقدم على الرائد بإهدار ركلة جزاء للاتحاد.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري السعودي بـ 41 نقطة.