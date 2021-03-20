رياضة

عبدالرحمن العبود يتعرض لإصابة قوية...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 14:59 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 15:20 GMT

عبدالرحمن العبود يتعرض لإصابة قوية خلال مباراة الرائد ضد الاتحاد (فيديو)

تعرض عبدالرحمن العبود، لاعب نادي الاتحاد السعودي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لنظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 24 من مسابقة دوري كأس الأمير

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعرض عبدالرحمن العبود، لاعب نادي الاتحاد السعودي، لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه لنظيره الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت الإصابة القوية للعبود خلال الشوط الثاني من اللقاء، حيث سقط عليه زميله المدافع بقدمه خلال الارتقاء لإبعاد الكرة من منطقة جزاء الاتحاد، ليقوم بدهسه من عند منطقة الرقبة.

وظهر على العبود التأثر الشديد لعدم قدرته على الحركة؛ ما استدعى المسعفين للدخول سريعا وحمله على نقالة إلى خارج الملعب، والذهاب به إلى المستشفى، كما أظهرت لقطات تلفزيونية أيضا دخول حامد البلوي، مدير الكرة بالفريق، إلى أرضية الملعب للاطمئنان على صحة اللاعب.

وتم استبدال اللاعب بزميله فهد المولد.

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المثيرة، كان أبرزها طرد الدولي المصري أحمد حجازي، في الشوط الأول، وتأكد غيابه عن مواجهة فريقه المقبلة ضد الهلال.

كما ظهر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في حالة غضب عارم؛ بعدما أهدر رومارينيو فرصة التقدم على الرائد بإهدار ركلة جزاء للاتحاد.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري السعودي بـ 41 نقطة.

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