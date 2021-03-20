رياضة

الرائد ضد الاتحاد: طرد أحمد حجازي.....
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 14:01 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 15:15 GMT

الرائد ضد الاتحاد: طرد أحمد حجازي.. وأنمار الحائلي يركل المدرجات (فيديو)

نال الدولي المصري أحمد حجازي، بطاقة حمراء، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد الرائد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالدوري السعودي. وجاء طرد حجازي مع

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

نال الدولي المصري أحمد حجازي، بطاقة حمراء، خلال مباراة فريقه الاتحاد ضد الرائد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، بالدوري السعودي.

وجاء طرد حجازي مع الدقيقة 36 بعدما تدخل مع مهاجم الرائد، خلال انطلاقته نحو مرمى ”العميد“، وهو ما اعتبره الحكم عرقلة للهجمة؛ لأن المهاجم كان منفردا بالمرمى.


وبهذا الكارت سيغيب حجازي عن مواجهة الاتحاد المقبلة ضد الهلال في الجولة المقبلة للدوري السعودي للمحترفين، ومن الممكن أن يستغل اللاعب الأمر ويتجه للانضمام إلى منتخب مصر؛ للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر، يوم 25 و29 مارس الجاري، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وكان برنامج ”الدوري مع وليد“، أشار إلى نادي الاتحاد وافق على أن يلعب حجازي مباراة واحدة مع المنتخب المصري أمام مضيفه الكيني، يوم 25 مارس الجاري، على أن يعود من كينيا إلى المملكة، بعد هذه المباراة مباشرة.


وكان من المقرر ألا يخوض حجازي بذلك، المواجهة الثانية لـ“الفراعنة“ في القاهرة أمام جزر القمر، وفق شرط نادي الاتحاد؛ لأنه في حالة لعبه، سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما خارج السعودية، وحجر آخر 7 أيام داخل المملكة، وهو ما سيعني غيابه عن مواجهة فريقه وغريمه الهلال لحساب الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقررة يوم 9 أبريل المقبل.


غضب أنمار الحائلي

ظهر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد في حالة غضب عارم بعدما أهدر رومارينيو فرصة التقدم على الرائد بإهدار ركلة جزاء للاتحاد.

وبعد طرد حجازي بعدة دقائق احتسب الحكم خالد الطريس ركلة جزاء للعميد ليتقدم لها رومارينيو ويسددها في القائم مباشرة؛ وهو ما أغضب الحائلي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في الدوري السعودي بـ 42 نقطة.

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