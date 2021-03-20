سبب عدم إقالة فلادان ميلويفيتش من تدريب الأهلي السعودي

اقترب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش من الإقالة من النادي الأهلي السعودي؛ بسبب النتائج غير المرضية التي يحققها الفريق تحت قيادته، بحسب ما ذكرته صحيفة ”sportskacentrala“ الصربية.

وقالت الصحيفة إن ميلويفيتش، الذي حقق سلسلة من النجاحات مع النجم الأحمر وأعاده إلى الخريطة الأوروبية، لا يمر بأفضل اللحظات في مسيرته التدريبية.

وأضافت أن نتائج الأهلي ليست بالمستوى المتوقع، حيث ابتعد عن المنافسة عن لقب الدوري السعودي، ويتقدم المرشحان الرئيسيان للفوز باللقب، وهما الهلال والشباب.

وصول بعثة الفريق الكروي الأول إلى الأحساء 📸#الأهلي_الفتح pic.twitter.com/XVLFm4gT7v — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 19, 2021

وتابعت ”sportskacentrala“، أن إدارة الأهلي وميلويفيتش اجتمعا، يوم الخميس الماضي؛ لمناقشة إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، لكن المدرب الصربي لا يريد التخلي عن الأموال التي تخصه في العقد الذي ينتهي في نهاية يونيو من العام الحالي.

وأشارت إلى أنه حال رحيل المدرب الصربي عن الأهلي، فإن وجهته القادمة قد تكون العين الإماراتي المهتم بخدماته.

وقبل أيام، قال المدرب يوسف عنبر إن إدارة الأهلي تواصلت معه لقيادة الفريق حال الانفصال عن ميلويفيتش، وأكد أنه جاهز لتولي تدريب الفريق.

ويملك الأهلي 35 نقطة في المركز الرابع (مع التعاون) على جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ10 نقاط عن المتصدرين الهلال والشباب.