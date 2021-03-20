رياضة

سبب عدم إقالة فلادان ميلويفيتش من ت...
تاريخ النشر: 20 مارس 2021 11:22 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 11:39 GMT

سبب عدم إقالة فلادان ميلويفيتش من تدريب الأهلي السعودي

الأهلي يملك 35 نقطة في المركز الرابع (مع التعاون) على جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ10 نقاط عن المتصدرين الهلال والشباب.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

اقترب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش من الإقالة من النادي الأهلي السعودي؛ بسبب النتائج غير المرضية التي يحققها الفريق تحت قيادته، بحسب ما ذكرته صحيفة ”sportskacentrala“ الصربية.

وقالت الصحيفة إن ميلويفيتش، الذي حقق سلسلة من النجاحات مع النجم الأحمر وأعاده إلى الخريطة الأوروبية، لا يمر بأفضل اللحظات في مسيرته التدريبية.

وأضافت أن نتائج الأهلي ليست بالمستوى المتوقع، حيث ابتعد عن المنافسة عن لقب الدوري السعودي، ويتقدم المرشحان الرئيسيان للفوز باللقب، وهما الهلال والشباب.

وتابعت ”sportskacentrala“، أن إدارة الأهلي وميلويفيتش اجتمعا، يوم الخميس الماضي؛ لمناقشة إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، لكن المدرب الصربي لا يريد التخلي عن الأموال التي تخصه في العقد الذي ينتهي في نهاية يونيو من العام الحالي.

وأشارت إلى أنه حال رحيل المدرب الصربي عن الأهلي، فإن وجهته القادمة قد تكون العين الإماراتي المهتم بخدماته.

وقبل أيام، قال المدرب يوسف عنبر إن إدارة الأهلي تواصلت معه لقيادة الفريق حال الانفصال عن ميلويفيتش، وأكد أنه جاهز لتولي تدريب الفريق.

ويملك الأهلي 35 نقطة في المركز الرابع (مع التعاون) على جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ10 نقاط عن المتصدرين الهلال والشباب.

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