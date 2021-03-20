رئيس غريميو البرازيلي يوضح حقيقة التفاوض مع كويلار وغروهي

نفى روميلدو بولزان جونيور، رئيس نادي غريميو البرازيلي، ما يتردد عن رغبة النادي في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى اتحاد جدة، والكولومبي غوستافو كويلار، لاعب وسط الهلال، متصدر ترتيب الدوري السعودي.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن غروهي لم يحصل على مستحقاته عن آخر ثلاثة شهور وهدد بفسخ عقده مع الاتحاد والعودة مجددا إلى غريميو.

لكن بولزان تحدث عن تدعيم صفوف ناديه للموسم القادم الذي سيبدأ الصيف المقبل، خاصة في ما يتعلق بغروهي وكويلار، نافيا شائعات انضمام اللاعبين للفريق خلال فترة الانتقالات.

🎥 قليلٌ من الذكريات قبل مواجهة الغد بالتوفيق يا هلال 💪🏻 💙 #فيديو_الهلال#الهلال pic.twitter.com/zQgJvUbBQi — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 19, 2021

وقال في مقابلة مع موقع ”غلوبو سبورت“ البرازيلي وراديو ”آر. بي. إس“ عن إمكانية عودة غروهي وكويلار: ”لا توجد مفاوضات مع اللاعبين وكذلك دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد السابق“.

وأضاف ”بالنسبة لكويلار فهو لاعب مهم في السعودية، لكن ليس لدينا أي توجه نحوه. لم يتم طرح اسم دييغو كوستا مطلقا، فنحن لا نفكر عادة في لاعبين يلعبون في أوروبا لأن الوضع المالي هناك يختلف تماما عما هو عليه في البرازيل“.

وأصبح كوستا المولود في البرازيل والذي يحمل الجنسية الإسبانية حرا في التفاوض مع أي ناد بعد فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد أواخر العام الماضي.

كما تحدث روميلدو بولزان عن عودة غروهي، حارس المرمى الفائز بكأس ليبرتادوريس 2017 مع غريميو، قائلا: ”غروهي عانى من سنة صعبة للغاية، أصيب وخضع لعملية جراحية. إنه محترف مثالي. لقد تعافى جسديا وفنيا.

وأضاف ”وضعه الحالي لا أعرف عنه شيئا لكن ليس هناك أدنى فرصة لتقديم عرض له. لدينا الكثير من الاحترام له لكن لا توجد مفاوضات معه“.