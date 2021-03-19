رياضة

الشباب السعودي يتلقى موافقة رسمية ع...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 21:26 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 23:00 GMT

الشباب السعودي يتلقى موافقة رسمية على إنشاء شركة النادي الاستثمارية

يسعى نادي الشباب إلى استمرار المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

تلقَّى نادي الشباب السعودي موافقة الإدارة العامة للاستثمار في وزارة الرياضة في المملكة، على تأسيس الشركة الاستثمارية التابعة للنادي.

وأصدر نادي الشباب بيانًا عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قال فيه إن:“هذه الخطوة تأتي ضمن خططه الطموحة للارتقاء بالنادي، وتطوير ورفع كفاءة الاستثمار وحجم عقود الرعاية، ولزيادة المداخيل والإيرادات المالية، والاستثمار الأفضل لمنشآت ومرافق النادي“.

وأشار النادي في بيانه، إلى أن الإدارة ستباشر استكمال الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس الشركة.

ويسعى نادي الشباب إلى استمرار المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يخوض مباراة مهمة، غدًا، أمام التعاون على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

ويحتل الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 45 نقطة متساويًا مع الهلال صاحب الصدارة الذي يتفوق بفارق الأهداف.

وحقق الشباب 13 انتصار، و6 تعادلات خلال مباريات هذا الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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