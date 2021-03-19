القادسية ينفي اعتزال أحمد الفريدي‎

نفى نادي القادسية السعودي ما تردد عن اعتزال أحمد الفريدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة فريقه أمام الهلال.

وأصدر علي بن درعم المتحدث الرسمي باسم نادي القادسية بيانًا مقتضبًا عبر حسابه بموقع تويتر قال فيه: ”للتوضيح ..غير صحيح ما ذكر عن اعتزال الكابتن أحمد الفريدي.. اللاعب متواجد مع الفريق ويواصل علاجه مع الجهاز الطبي وبإذن الله نشاهده قريباً“.

كان الإعلامي سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر قد أعلن اعتزال اللاعب حيث غرد عبر حسابه في تويتر قائلا:” النجم الخلوق أحمد الفريدي يقطع عقده قصير الأجل مع القادسية ويعلن الاعتزال“. ‎

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••النجم الخلوق #أحمد_الفريدي يقطع عقده قصير الأجل مع #القادسية و يعلن الاعتزال — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) March 19, 2021

وكان القادسية أعلن يوم السبت 24 أكتوبر الماضي ضم الفريدي لموسم واحد قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وتألق اللاعب الفريدي بقميص نادي الهلال، حيث حقق معهم كافة البطولات التي شارك بها باستثناء البطولة الآسيوية التي فشل في ترويضها.

وكان الفريدي حديث الشارع الرياضي السعودي عندما أعلن رفضه التجديد مع الهلال، وانتقل منه لصالح الاتحاد.

ولم يحقق اللاعب مع الاتحاد ما كانت تطمح له جماهير ”العميد“، حيث رحل عنهم بعد نهاية تعاقده وانضم لنادي النصر، حيث حقق معهم لقب الدوري.

ويلعب الفريدي الآن مع نادي القادسية، ولكنه لم يشارك كثيرا؛ بسبب زيادة وزنه الملحوظة، حيث حاول مراراً العودة لمستواه.