رياضة

أتلتيكو مينيرو ينافس غريميو على كوي...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 11:43 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 12:20 GMT

أتلتيكو مينيرو ينافس غريميو على كويلار.. والهلال يحدد مطالبه المالية

كويلار البالغ من العمر 28 عاما انتقل للهلال صيف العام 2019 قادما من فلامينغو البرازيلي ويمتد عقده حتى يونيو 2023.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

دخل ناديا غريميو وأتلتيكو مينيرو البرازيليان في منافسة للتعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار لاعب نادي الهلال الحالي السعودي.

وبحسب تقارير صحفية برازيلية فإن نادي غريميو قد أعد عرضا بقيمة 3 ملايين دولار لشراء كويلار قبل أن يدخل أتلتيكو مينيرو في منافسة على الصفقة.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة الهلال فإنها لا تمانع في بيع عقد كويلار ولكن مقابل 4 ملايين دولار.

وأضافت المصادر أن تنافس الناديين البرازيليين على خدمات كويلار قد يدفع إدارة الهلال لزيادة الرقم المادي المطلوب للتخلي عن اللاعب.

وكويلار البالغ من العمر 28 عاما انتقل للهلال صيف العام 2019 قادما من فلامينغو البرازيلي، ويمتد عقده حتى يونيو 2023.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كويلار شارك مع الهلال الموسم الحالي في 21 مباراة، ليصل إلى 55 مباراة مع الزعيم سجل فيها هدفين.

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