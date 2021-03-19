أتلتيكو مينيرو ينافس غريميو على كويلار.. والهلال يحدد مطالبه المالية

دخل ناديا غريميو وأتلتيكو مينيرو البرازيليان في منافسة للتعاقد مع الكولومبي غوستافو كويلار لاعب نادي الهلال الحالي السعودي.

وبحسب تقارير صحفية برازيلية فإن نادي غريميو قد أعد عرضا بقيمة 3 ملايين دولار لشراء كويلار قبل أن يدخل أتلتيكو مينيرو في منافسة على الصفقة.

وبحسب مصادر قريبة من إدارة الهلال فإنها لا تمانع في بيع عقد كويلار ولكن مقابل 4 ملايين دولار.

وأضافت المصادر أن تنافس الناديين البرازيليين على خدمات كويلار قد يدفع إدارة الهلال لزيادة الرقم المادي المطلوب للتخلي عن اللاعب.

وكويلار البالغ من العمر 28 عاما انتقل للهلال صيف العام 2019 قادما من فلامينغو البرازيلي، ويمتد عقده حتى يونيو 2023.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كويلار شارك مع الهلال الموسم الحالي في 21 مباراة، ليصل إلى 55 مباراة مع الزعيم سجل فيها هدفين.