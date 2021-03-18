حل وسط.. الاتحاد يسمح لأحمد حجازي بخوض مباراة مصر وكينيا فقط‎

وافقت إدارة نادي الاتحاد السعودي رسميًا على انضمام مدافع الفريق الأول لكرة القدم، أحمد حجازي إلى المنتخب المصري للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأكد برنامج “الدوري مع وليد”، أن إدارة نادي الاتحاد سمحت لمدافعها أحمد حجازي بلعب مباراة واحدة مع المنتخب المصري أمام نظيره الكيني المقرر إقامتها، يوم 25 مارس الجاري، على أن يعود من كينيا إلى المملكة، بعد هذه المباراة مباشرة.

وترغب إدارة النادي الجدواي في أن يتمكن حجازي من المشاركة في مباراة الاتحاد ضد الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خاصة أنه من الركائز الأساسية لدفاعات الفريق.

ولن يلعب حجاوي المواجهة الثانية في القاهرة أمام جزر القمر، وفق شرط نادي الاتحاد، لأنه في حالة لعبه سيخضع للبروتوكول العلاجي بالحجر 14 يوما خرج السعودية، وحجر آخر 7 أيام داخل المملكة، ليتغيب 21 يوم وبالتالي سيغيب عن مواجهة الهلال في الدوري.

ويستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل المنتخب المصري الأول لكرة القدم المركز الأول في المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع جزر القمر صاحب المركز الثاني.

فيما يقع المنتخب الكيني في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرًا توغو برصيد نقطة واحدة.