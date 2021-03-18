عبدالعزيز بغلف يعلن ابتعاده عن نادي النصر السعودي (صورة)‎

قرر عبد العزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي لنادي النصر السعودي، الابتعاد عن النادي والاستقالة، بعد أن نشر رسالة وداع لجماهير ”العالمي“ عقب زيادة الخلافات بينه وبين إدارة النادي العاصمي برئاسة صفوان السويكت، بعد يوم واحد من أزمة مستحقات المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق.

وقال بغلف عبر حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“: ”يعلم الجميع حبي للكيان ووقفت معه بكل ما أستطيع، دون تطلع لمنصب أو خلافه، دافعت عنه ودعمت وجاهدت في لم الصف لإسعاد نفسي والجميع“.

وأضاف: ”لست نادمًا بل فرحًا بما قدمت، وما بدر مني فُهم بطريقة لم أقصدها، أتمنى التوفيق للعالمي ورجالاته الأوفياء في إكمال المسيرة، أستودعكم الله.. ويارب نصرك“.

وبعد نشره التغريدة تم إغلاق الحساب الخاص بعضو الشرف الذهبي للنصر السعودي.

يذكر أن النصر يعيش في أزمة بين صفوان السويكت رئيس النادي والأعضاء، آخرها أمس الأربعاء، حيث أثار بغلف جدلًا بعدما قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“،إنه سيسلّم مكافأة إلى مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله 100 ألف ريال، بنفسه حتى يتأكد من وصولها له، عكس ما تم في 2019 واضطر لدفع المبلغ مرتين“.

وكتب ”بغلف“: “تم التأكد من صاحب الشأن قبل قليل حتى المبلغ الثاني.. والذي كان من ضمن الدعم البالغ 2820000 مليون ريال.. لم يتم تسليم المكافأة للجلاد حتى الآن“.

ورد حمدالله على ”بغلف“، عبر حسابه على ”تويتر“ قائلًا: “سلام عليكم أخوي أبا أحمد، شكرًا على دعمك الدائم للكيان وجميع اللاعبين.. حبيت أوضح لك أنه لم تصل المكافأة الأولى، بينما وصلت الثانية إلى حسابي دون أن أدري عنها، جزاك الله خيرًا، وأدامك الله داعمًا لهذا الكيان العظيم.. وأعتذر عن إفادتك أنه بلغك أنني لم آخذ الثانية نظرًا لعدم اطلاعي على حسابي وشكرًا“.

سلام عليكم اخوي ابو أحمد شكرا على دعمك الدائم للكيان و لجميع الاعبين و حبيت أوضح لك أنه لم أتوصل بالمكافأة الأولى بينما وصلت الثانية في حسابي بدون ما أدري عنها ، جزاك الله خيرا و أدامك الله داعما لهذا الكيان العظيم 💛💙 — عبدالرزاق حمدالله – abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) March 17, 2021

كما كانت هناك أزمة أوائل الشهر الجاري بعد طلب العضو الذهبي عبدالعزيز أحمد بغلف الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للرد على قرارات الإدارة الأخيرة التي أصدرها يوم 3 مارس الجاري.

وأعلن عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي في نادي النصر، أنه بصدد طلب عقد جمعية غير عادية بعد قرارات الإدارة الأخيرة التي أعلنها مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت.

وقال ”بغلف“ في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ”بناءً على ما تم من قرارات من قبل رئيس النصر، وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي، وبعد التنسيق مع الداعمين، فإنني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل“.

وفجرت التفاصيل التي ذكرها بغلف وحمد الله على ”تويتر“، تساؤلات الوسط الرياضي السعودي، عن الهدف وراء طرح مثل هذه المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر بغلف أحد أبرز الداعمين للعالمي، وساهم في العديد من الصفقات التي أجراها النصر خلال السنوات الأخيرة الماضية.