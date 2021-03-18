النصر السعودي يجدد مفاوضاته مع سانتوس للحصول على خدمات مهاجمه مارينيو

جدد النصر السعودي رغبته في التعاقد مع البرازيلي ماريو سيرجيو كوستا الشهير بـ“مارينيو“ مهاجم سانتوس، بعدما تنافس مع غريمه التقليدي الهلال على ضم زميله يفرسون سوتيلدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويسعى النصر للتعاقد مع مارينيو البالغ عمره 30 عاما، وذلك في ظل رغبة سانتوس في جني أكبر قدر من عوائد بيع أبرز لاعبيه في ظل أزمة مالية طاحنة يعاني منها.

وقال موقع bolavip باللغة البرتغالية إن النصر حاول العام الماضي، لكنه واجه صعوبات في مفاوضاته مع مجلس إدارة سانتوس السابق.

ومع ذلك، فإن النادي السعودي لم يستسلم ويمكنه القيام بدفعة جديدة للحصول على خدمات اللاعب منتصف هذا العام.

وفي الثلاثين من عمره، يريد المهاجم مغادرة سانتوس، في حال تلقيه عرضا كبيرا بما يتلاءم مع شروطه الشخصية أيضا.

ويعتبر السفر إلى الخارج بديلاً جيدًا للاعب ومسؤولي سانتوس، ولكن يجب أن يكون العرض المالي مقنعًا، وأبدى النصر استعداده لدفع حوالي خمسة ملايين دولار أمريكي (27.7 مليون ريال برازيلي) لمحاولة خطف الهداف من سانتوس.

ولن يفكر مارينيو في التفاوض حقًا إلا إذا كان العرض جيدًا لجميع الأطراف، ومع ذلك يظل الرئيس أندريس رويدا هادئًا للغاية بشأن سعي العديد من الأندية للتعاقد مع صاحب القميص رقم 11.

ويحتل النصر المركز السادس في الدوري قبل سبع جولات على النهاية، بينما يتقاسم الهلال الصدارة مع الشباب ولكل منهما 45 نقطة من 23 مباراة.