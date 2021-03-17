الاتحاد السعودي ينهي أزمة مستحقات باوك ويسدد باقي قيمة انتقال ألكسندر بريغوفيتش

كشفت تقارير صحفية يونانية أن نادي الاتحاد السعودي قد قام بدفع مبلغ 10 ملايين يورو (ما يُقارب 45 مليون) ريال لنادي باوك اليوناني وهي باقي قيمة انتقال اللاعب ألكسندر بريغوفيتش.

وأعلن نادي باوك اليوناني الذي يملك البطاقة الدولية للاعب أن الاتحاد أكمل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه لتنتهي بذلك أزمة اللاعب.

ونجحت إدارة الاتحاد في إغلاق ملف قضاياها مع الأندية التي تعاقدت معها لشراء لاعبين في موسم 2018.

وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن الإدارة الاتحادية قامت بتحويل 3 ملايين يورو تمثل آخر دفعتين ماليتين لنادي يانغ بويز السويسري، نظير انتقال الإيفواري سيكو سانوجو للنادي الغربي، حسب الجدولة المتفق عليها بين الناديين.

فيما تبقت فقط أمور إدارية بسيطة للإعلان عن إغلاق القضية بشكل رسمي، لتصبح آخر القضايا التي أغلقت لأندية أجنبية نظير انتقال لاعبين إلى النادي في عام 2018.

وتنضم القضية بذلك إلى قضايا أندية غريميو البرازيلي وغلطة سراي التركي وباشاك شهير التركي وباوك اليوناني، نظير انتقال البرازيلي مارسيلو غروهي والرأس الأخضري جاري رودريغيز والمغربي مروان داكوستا والصربي ألكسندر بريغوفيتش.