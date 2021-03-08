يوسف عنبر يوافق على خلافة فلادان في الأهلي

قال المدرب يوسف عنبر إن إدارة النادي الأهلي السعودي تواصلت معه لقيادة الفريق، خلفا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وقال عنبر في تصريحات لصحيفة ”الرياضية“ إن إدارة الأهلي عرضت عليه قيادة الفريق حال الانفصال عن فلادان ميلويفيتش.

وأكد عنبر أنه جاهز لتولي تدريب الأهلي، في حال قررت الإدارة الاستعانة بخدماته في أي وقت.

وأوضح عنبر: ”الأمور بيد الإدارة، الأهلي نادٍ كبير بجماهيره وأي مدرب يتشرف بتدريب كوكبة اللاعبين الموجودين في الفريق“.

وأشارت ”الرياضية“ إلى أن عنبر، البالغ من العمر 58 عاما، أحد أقوى المرشحين لتدريب الأهلي، في حال قررت إدارة النادي الانفصال عن ميلويفيتش.

كما أوضحت أن المدرب صالح المحمدي ضمن قائمة المرشحين لقيادة الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 35 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بـ10 نقاط عن الشباب المتصدر.

وودع الأهلي كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته 0/2 أمام العين.

وتولى ميلويفيتش تدريب الأهلي في فبراير 2020، لكن تقارير أشارت إلى اقتراب إقالته من تدريب الفريق في الأيام المقبلة، بعد فشل الأهلي في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات، حيث تعادل مرتين وخسر 3 مرات.