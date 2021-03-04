ما سبب خلاف بغلف والسويكت في نادي النصر؟ ‎

ظهرت أزمة جديدة داخل نادي النصر السعودي، بعد طلب العضو الذهبي عبدالعزيز أحمد بغلف، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية للرد على قرارات الإدارة الأخيرة.

وأعلن عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر، أنه بصدد طلب عقد جمعية غير عادة بعد القرارات الإدارة الأخيرة التي أعلنها مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت.

وقال بغلف في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: ”بناءً على ما تم من قرارات من قبل رئيس النصر وادعاء بطلب استقالة المدير التنفيذي، وبعد التنسيق مع الدعمين، فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل“.

بناء على ماتم من قرارات من قبل رئيس النصر .. وإدعاء بطلب إستقالة المدير التنفيذي..

وبعد التنسيق مع الدعمين .. ..فإني بصدد تقديم طلب عقد جمعية غير عادية بشكل عاجل . — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) March 4, 2021

قرارات إدارية قوية

وأعلن نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم (الخميس)، تعيين نواف النهاري مديراً لإدارة التسويق، بجانب تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي المكلف؛ لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.

وأشار نادي النصر، أيضاً إلى تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق مكونة من عضوين من مجلس الإدارة ومدير إدارة التسويق وممثل من شركة الوسائل السعودية؛ لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف شركة نادي النصر الاستثمارية.

وأتم نادي النصر بيانه بالإشارة إلى أنه تم تقديم طلب إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من الكفاءات المميزة ذوي الخبرات المختلفة في الإدارة والاستثمار والتسويق والإدارة المالية وكرة القدم؛ لاعتمادها من وزارة الرياضة.

وتلك هي القرارات والأسماء التي اعتمدها مجلس النصر برئاسة السويكت، وأثارت غضب بغلف:

أولا: تعيين نواف النهاري مديراً لإدارة التسويق.

ثانيًا: تشكيل لجنة تنفيذية مكونة من عضوين من مجلس الإدارة بالإضافة للرئيس التنفيذي المكلف لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف الإدارة التنفيذية.

ثالثًا: تشكيل لجنة للاستثمار والتسويق مكونة من عضوين من مجلس الإدارة ومدير إدارة التسويق وممثل من شركة الوسائل السعودية لوضع خطط واستراتيجيات وأهداف شركة نادي النصر الاستثمارية.

رابعًا: تم تقديم طلب إضافة أعضاء جدد لمجلس الإدارة من الكفاءات المميزة من ذوي الخبرات المختلفة في الإدارة والتسويق والاستثمار والإدارة المالية وكرة القدم لاعتمادها من وزارة.

📄 || مجلس إدارة نادي #النصر يصدر عدداً من القرارات pic.twitter.com/buH8rk0rK5 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 4, 2021

وأبدى الإعلامي وليد الفراج استغرابه من دعوة بغلف لعقد جمعية عمومة للنادي، مؤكدًا أن التغييرات في النصر جاءت لتحويل النادي إلى شركة استثمارية، وليس أي شيء آخر.

وأضاف: التعديلات التي أجراها السويكت أغضبت بعض الشرفيين، ولا أعرف السبب، هل لأنهم محسوبين على شخص آخر أو موضع مختلف؟