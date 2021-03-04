رسميا.. البرتغالي ريكاردو فورموزينهو مدربا لنادي الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني، مساء اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينيو، خلفًا للصربي زوران مانولوفيتش، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأصدر الهلال بيانًا رسميًا قال فيه: ”حسم نادي الهلال ظهر اليوم الخميس ملف التدريب، وأعلن رسمياً التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينهو بعد تواصل مستمر ومشاورات مكثفة تكللت بالوصول لاتفاق مع المدرب البرتغالي ”.

وأضاف الهلال في بيانه: ”تم التوقيع على العقد اليوم الخميس، وسيصل ريكاردو إلى الخرطوم خلال الأسبوع القادم“.

واختتم: ”عقد المدرب وطاقمه برعاية كاملة من معالي المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال“.

وكانت لجنة التطبيع المديرة لنادي الهلال قد استقرت على البرتغالي ريكاردو فورموزينهو، بعد صرف النظر عن التعاقد مع المدرب حمادة صدقي لتولي مهمة تدريب الفريق، لتعلن بعدها اقتراب النادي من التعاقد مع مدرب عالمي كبير بكامل طاقمه المساعد.

وكان الهلال السوداني قد أعلن، في وقت سابق، إقالة الصربي زوران مانولوفيتش من تدريب الفريق؛ بسبب النتائج السيئة في دوري أبطال أفريقيا.

من هو ريكاردو فورموسينيو؟

ريكاردو فورموسينيو، البالغ 64 عاما، تولى تدريب العديد من الأندية البرتغالية، من بينها سانتا كلارا وشافيز وفارينينسي، وخاض تجربة تدريبية مع فريق الخليج السعودي، في الفترة من 2008 إلى 2009.

كما عمل المدرب البرتغالي، كشافا، مع بورتو وريال مدريد، كما عمل مديرا تقنيا بالترجي التونسي، لفترة قصيرة عام 2015.

وعمل فورموسينيو، مساعدا لجوزيه مورينيو، خلال فترة تواجده بمانشستر يونايتد من عام 2016 حتى 2018، كما انتقل مع مورينيو، في الموسم الماضي، للعمل في توتنهام، قبل أن يعلن النادي رحيله، في أغسطس الماضي.

ويلعب الهلال مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن بلوزداد متذيل الترتيب.