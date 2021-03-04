الإمارات تتقدم بملف لاستضافة مباريات المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم وآسيا

أعلن الاتحاد الإماراتي، اليوم الخميس، أنه تقدم بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.

وتضم المجموعة السابعة، منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وأندونيسيا.

ومن المقرر أن تقام المباريات بنظام التجمع من الثالث إلى الخامس عشر من يونيو المقبل، بعد أن كانت مقررة أن تقام في مارس ويونيو، وقد تأجلت بسبب فيروس كورونا.

اتحاد الإمارات لكرة القدم يتقدم رسمياً بملف استضافة مباريات تصفيات يونيو بن هزام : واثقون من قدرتنا على الاستضافة ونرحب بكل المنتخبات اختيار ستاد زعبيل وآل مكتوم لإقامة المباريات #منتخب_الإمارات pic.twitter.com/iGGC7GShKE — UAEFA (@uaefa_ae) March 4, 2021

ونقل الاتحاد الإماراتي في بيان عن محمد الظاهري الأمين العام للاتحاد قوله: إن الملف الإماراتي يلبي كل المعايير والشروط والمتطلبات التي حددها الاتحاد القاري، سواء ملاعب التدريب والمباريات ومقرات إقامات بعثات المنتخبات والحكام ومسؤولي الاتحاد الآسيوي، إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين والحكام والمنظمين وغيرهم.

وأشار بيان الاتحاد الإماراتي إلى أنه اختار ملعبي زعبيل وآل مكتوم لإقامة المباريات.

وأضاف الظاهري أن الاتحاد الإماراتي نسق مع الجهات المختصة حول استضافة المباريات التي تمثل أهمية كبرى للمنتخب الوطني الذي يتطلع للفوز في جميع المباريات؛ لضمان العبور إلى المرحلة الثانية والحاسمة من التصفيات.

وبحسب بيان الاتحاد الإماراتي فإنه حدد برنامج مباريات المجموعة السابعة بنظام التجمع على النحو التالي:

3 يونيو

تايلاند VS أندونيسيا.

الإمارات VS ماليزيا.

7 يونيو

فيتنام VS أندونيسيا.

الإمارات VS تايلاند.

11 يونيو

أندونيسيا VS الإمارات.

ماليزيا VS فيتنام.

15 يونيو

تايلاند VS ماليزيا.

الإمارات VS فيتنام.

وتتبقى 4 مباريات لمنتخب الإمارات في المجموعة السابعة أمام ماليزيا وتايلاند وأندونيسيا وفيتنام.

ويملك منتخب الإمارات 6 نقاط من 4 مباريات، ويحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة.