ماذا يعني تأسيس شركة نادي النصر الاستثمارية؟ ‎

وافقت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، على تأسيس شركة استثمارية مملوكة بشكل كامل لنادي النصر.

وأعلن نادي النصر في بيان رسمي أن وزارة الرياضة قد وافقت على تأسيس شركة تحت مسمى “شركة نادي النصر الاستثمارية”.

وكتب النادي على حسابه الرسمي بتويتر: ”وافقت وزارة الرياضة على طلب النصر بتأسيس شركة استثمارية مملوكة بالكامل للنادي، كما صدر قرار وزير التجارة برقم 354 بتاريخ 18-7-1443هـ، بالموافقة على الترخيص بالتأسيس للشركة تحت مسمى (شركة نادي النصر الاستثمارية)“.

وأضاف أن ”شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، والتي ستكون تحولا مهما وانتقالا لآفاق جديدة في عالم الاستثمار’ وستعود ملكية الشركة بالكامل لنادي النصر“.

وأشار ”العالمي في بيانه إلى أن ”شركة نادي النصر تعتبر شركة رسمية خاضعة لأنظمة الشركات وقوانينها، ويمكن لها العمل تجاريا بكل سهولة في قطاعات متنوعة. والدخول في عدد من الاستثمارات مما سيجعلها مصدر دخل مهم للنادي، وفقا لرؤية المملكة 2030، بالإضافة لتوليها كافة حقوق النادي الاستثمارية والتجارية وتسويقها إضافة للعديد من المزايا والتفاصيل“.

مستقبل لتأسيس أصول مالية وموارد للربح

وحول هذه الخطوة قال هاشم سرور نجم ”العالمي“ السابق ورئيس رابطة لاعبي النصر، إن هذا القرار ”استثمار تاريخي“.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”إنشاء شركة استثمارية للنصر قرار تاريخي كبير يرسم مستقبلا مشرقا لتأسيس أصول مالية وعوائد ربحية للمستقبل“.

وأوضح أن ”إنشاء الشركة الاستثمارية بارقة أمل جديد ورسم خارطة طريق ليكون المدخول قادرا على سد التزامات وحاجيات النصر مستقبلا“.

إنشاء شركة للنصر استثمارية قرار تاريخي كبير يرسم مستقبل مشرق

لتأسيس أصول مالية وعوائد ربحية

لمستقبل وامل جديد ورسم خارطة طريق ليكون المدخول قادر على سد التزامات وحاجيات النصر مستقبلاً pic.twitter.com/OHVEXzY4UK — هاشم سرور (@Hashem_S6) March 3, 2021

خطوة نحو خصخصة الأندية

ووفق عدد من المختصين يعد إنشاء شركة النصر الاستثمارية خطوة ممتازة نحو استثمار أشمل مستقبلا لنادي النصر.

وقال المغرد ”أبو تركي“: ”في الغالب الشركات تبدأ بشركة مغلقة ثم تصبح مستقبلا شركة مساهمة مفتوحة بمعنى استثمار وطرح أسهمها في السوق المالية وهي خاضعة لوزارة التجارة وهيئة سوق المال“.

وأوضح: ”خطوة جبارة نحو الخصخصة للأندية بالتوفيق للنصر“.