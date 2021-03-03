الفيفا يُلزم النصر بدفع 20 مليون ريال للبرازيلي جوليانو.. والموافقة على تسجيل لاعب أجنبي بدلا من الكوري كيم جين سو

منحت اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر، الموافقة على تسجيل لاعب أجنبي مكان الكوري كيم جين سو مدافع الفريق.

وجاءت موافقة اللجنة، بعد أن أثبتت التقارير الطبية عدم استطاعة ”كيم جين سو“ اللعب لمدة تتجاوز 6 أشهر، بسبب إصابته.

وتلقى النصر صدمة قوية في شهر ديسمبر الماضي، بعد إصابة الكوري الجنوبي كيم جين خلال مباراة الفريق أمام الرائد، وتعرضه لقطع كامل في وتر “أكيليس”.

وكان المدافع الكوري الجنوبي، قد لعب 7 مباريات أساسيًا مع النصر، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل النصر في مفاوضات مكثفة مع اللاعب الكوري ووكيله لإقناعه بفسخ العقد بالتراضي أو حذف اسمه من القائمة مؤقتًا، لكنه رفض.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن اللاعب الكوري سيحصل على مستحقات الموسم الجاري كاملة، من أجل موافقته على إجراء المخالصة المالية، حيث يتقاضى كيم جين سو في الموسم الواحد 2.1 مليون دولار.

يذكر أن النصر تعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لموسمين.

الفيفا يُلزم النصر بدفع 20 مليون ريال للبرازيلي جوليانو

نجح البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب نادي النصر السعودي السابق، وفريق إسطنبول باشاك شهير حاليًا بكسب حكم قضائي من غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النصر، يقضي بالحصول على مستحقاته المالية القديمة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فإن غرفة تسوية المنازعات قضت باستحقاق جولينا و 4 ملايين ونصف المليون يورو “ما يعادل 20 مليونًا و 400 ألف ريال”، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلّمه رواتبه.

وأشارت الصحيفة إلى أنها تلت ردًا من المتحدث الرسمي باسم “فيفا”، وأكد أن قرارًا صدر بالفعل من غرفة تسوية المنازعات، في 18 فبراير الماضي، يتعلَّق بالقضية التي رفعها جوليانو فيكتور دي باولا ضد نادي النصر، لكنه لا يزال غير نهائي، وقابلًا للاستئناف.

ولم تستأنف إدارة النصر حتى اللحظة القرار، وسيصبح ملزمًا إذا لم يتم ذلك خلال المهلة القانونية.

وكان النصر قد خسر، في يوليو الماضي، القضيتين اللتين رفعهما ضده نادي فنربخشة الفريق السابق لجوليانو، الذي قدم منه إلى النصر، حيث اشترى عقده، لكنه لم يلتزم بسداد الدفعتين الأخيرتين المترتبتين عليه، لتحكم لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي بقبول مطالبة فنربخشة جزئيًا، حيث فرضت على النصر دفع 5 ملايين يورو مجموع الدفعتين، ورفض “فيفا” المطالبات الأخرى التي طالب بها النادي التركي.

يذكر أن النصر يواجه أيضًا عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين المحترفين 3 فترات مقبلة نتيجة مستحقات نادي غلطة سراي التركي في صفقة البرازيلي مايكون بيريرا.