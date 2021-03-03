تقارير إيطالية: صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بشراء نادي إنتر

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل سباق الاستحواذ على أسهم نادي إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

كان الصندوق البريطاني BC Partners أول من أبدى اهتماما بالحصول على حصة أغلبية في إنتر ميلان، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع شركة ”سونينغ الصينية“ المالكة لإنتر.

وبحسب التقارير تقدر الشركة قيمة أسهم النادي بمبلغ مليار يورو.

وتعيش سونينغ أوقاتا صعبة، عقب جائحة كورونا، في ظل القيود الجديدة التي تفرضها الحكومة الصينية، على الاستثمار في كرة القدم؛ ما دفعها أخيرا لإيقاف نشاط فريق جيانغسو الصيني الذي تملكه أيضا.

ووفقا لما ذكره موقع ”فوتبول إيطاليا“ نقلا عن صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“، فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينافس أكثر من شركة، لنيل الحصة الكبرى في أسهم نادي إنتر، ويعد هو الأقرب لحسم الصفقة بعدما أبدى اهتماما كبيرا.

قطر تدخل المنافسة لشراء إنتر ميلان الإيطالي https://t.co/wDSqJ9OrRa pic.twitter.com/75ItLN4C0r — إرم سبورت (@EremSports) March 2, 2021

كما أوضح الموقع أن هناك صناديق جديدة مستعدة لمناقشة الاستحواذ المحتمل على النادي، من بينها شركة Fortress الأمريكية لإدارة الاستثمار، والتي قدمت محاولة أولية للاستحواذ على حصة أغلبية في الإنتر، كما أبدى صندوق قطري -أيضا- رغبة في شراء النادي.

يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي، كان قريبا من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بصفقة قدرت بـ300 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يقرر الانسحاب بسبب مماطلة رابطة الدوري الإنجليزي في حسم الصفقة.

ويحتل إنتر ميلان المركز الأول في الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن مطارده وجاره ميلان، وهو مرشح بقوة للفوز باللقب وإيقاف سلسلة تفوق يوفنتوس التي استمرت 9 مواسم.