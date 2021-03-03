الأهلي السعودي مهدد بعقوبات قاسية بسبب دجانيني تفاريس (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي السعودي يواجه عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بسبب مستحقات متأخرة للاعب الفريق السابق، دجانيني تفاريس.

ووفقا لما ذكره برنامج ”الديوانية“ عبر قناة ”الرياضية السعودية“، مساء الثلاثاء، عبر مصادره، فإن الأهلي مهدد بالفعل بفقد بعض النقاط أو تجميد في فترات الانتقالات المقبلة بسبب دجانيني.

وأشار مقدم البرنامج إلى أن العقوبة تأتي بسبب وجود بدل تدريب لصالح اللاعب لم يحصل عليه، ومن المفترض سداده، اليوم الأربعاء، الـ 3 من مارس، وحال عدم إيداع المستحقات سيتم إيقاف النادي عن التعاقدات، أو خصم نقاط.

#الديوانية عبدالرحمن الحميدي:

حسب مصادرنا #الأهلي معرض لخصم نقاط أو ايقاف فترات تسجيل بسبب بدل تدريب للاعب جانيني واجب السداد يوم 3 مارس. pic.twitter.com/hYjHlmSvOK — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 2, 2021

من جانبها، أوضحت صحيفة ”عكاظ“، أن ”عقد دجانيني مع الأهلي تضمن بنداً يخص مساهمة تضامنية لأحد الأندية التي سبق للاعب أن مثلها، وتمت مخاطبة إدارة (الراقي) بضرورة تسديد المبلغ، والذي يبلغ نحو (270 ألف دولار)، مطلع ديسمبر الماضي إلا أنه لم يتم سداد المبلغ وظلت المخاطبة مستمرة طوال الشهرين الماضيين دون جدوى قبل أن تتحول المطالبات إلى مبلغ واجب السداد وتمنح الإدارة الأهلاوية مهلة شهر لسداده وهي المهلة التي ستنتهي بنهاية اليوم، وحال لم يتم السداد سيتعرض النادي لعقوبات قد تصل إلى خصم 3 نقاط أو منع التسجيل“.

وانضم دجانيني للأهلي في 2018، قبل أن يفسخ عقده العام الماضي، بسبب مستحقاته المالية المتأخرة، لينتقل بشكل حر إلى طرابزون سبور التركي.

وقبل فسخ عقده، لعب مهاجم الرأس الأخضر، 56 مباراة مع ”الراقي“، بمختلف البطولات، هز خلالها شباك المنافسين 32 مرة، مع صناعة 10 أهداف.

وتضرب الأزمات جدران النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بسبب التذبذب الفني في أداء الفريق، وتصريحات غير متوقعة من نجمي الفريق عمر السومة ومحمد العويس.. كما أشارت عدة تقارير إلى أن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي، يفكر في الاستقالة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 35 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الشباب ”المتصدر“.