عبدالرزاق حمدالله يعود لتدريبات النصر الجماعية

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، تواجد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

ونشر النادي صورا للتدريبات ظهر بها حمدالله خلال التدريبات الجماعية مع زملائه، بعدما قضى الفترة الماضية في صالة الألعاب الرياضية وعيادة التأهيل الخاصة بالنادي، حيث أكدت تقارير أنه كان يعاني من إصابة عضلية.

وغاب حمدالله عن مباراتي النصر ضد الهلال وأبها الماضيتين، وكانت آخر مشاركة له مع الفريق ضد القادسية في فبراير الماضي، التي خسرها فريقه بهدف دون رد.

📱 • عبدالرزاق حمدالله عبر “iG”: pic.twitter.com/PUIDIDgzVi — شبكة النصر (@NFCST) February 25, 2021

ومن المنتظر أن يدخل حمدالله قائمة العالمي لمواجهة الاتفاق يوم الجمعة المقبل في الجولة 22 للدوري السعودي للمحترفين.

وتعرض حمدالله لانتقادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وإضاعته العديد من الفرص التهديفية وركلات الجزاء.

وسجل النجم المغربي 3 أهداف فقط هذا الموسم، وأهدر 4 ركلات جزاء كأول لاعب في تاريخ دوري المحترفين يهدر هذا العدد في موسم واحد.

النصر يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، في حين يسبقه الاتفاق بالمركز السادس بفارق نقطة واحدة.