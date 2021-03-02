زوجة براد غونز حارس مرمى النصر ترد على مشجعة سخرت منه

ردت زوجة الأسترالي براد غونز، حارس مرمى النصر السعودي، على مشجعة للنادي سخرت من الحارس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وكانت مشجعة نصراوية قد وجهت حديثها لزوجة غونز ساخرة حيث قالت لها: ”هل فعلا زوجك حارس مرمى؟“.

وهو الأمر الذي دفع زوجة براد غونز للرد حيث أبدت فخرها بزوجها قائلة: ”زوجي يملك العديد من الجوائز والميداليات“.

وتابعت :“الجماهير دائما يركزون على اللحظات السيئة التي يمر بها اللاعب، وينسون المباريات التي تألق فيها وأنقذ فريقه“.

وأتمت ”الأهداف التي تدخل مرمى الفريق، ليست مسؤولية الحارس فقط، بل هناك دفاع، وهجوم من النادي المنافس“.

وتسبب براد في أحد هدفي نادي أبها في شباك فريقه بمباراة الفريق الأخيرة بالدوري السعودي، ما كلف الفريق التعادل، حيث انتهت المباراة 2-2.

ولا يمر براد غونز بأفضل أوقاته مع فريق النصر السعودي حيث لم يقدم المستوى المأمول منذ انطلاق الموسم.

وكان براد قريبا من مغادرة النصر مطلع الموسم الجاري قبل أن يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده ليتمكن من الاستمرار في الدفاع عن ألوان العالمي.