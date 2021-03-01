تعديلات في أسعار وباقات beIN SPORTS

أجرت شبكة قنوات beIN SPORTS الرياضية تغييرا كبيرا على باقة قنواتها بإغلاق القنوات من beIN SPORTS 8 حتى beIN SPORTS 12 مع إضافة قنوات جديدة beIN SPORTS PREMIUM 1,2,3 بجودة عالية ALTRA HD وذلك بباقة أسعار جديدة لبطولات الصيف (يورو 2020 وكأس كوبا أمريكا) فضلا عن دوري أبطال أفريقيا ثم كأس العالم 2022 وكأس الأمم الأفريقية 2022 أيضا.

وأضافت الشبكة أيضا قناتين، beIN SPORTS EXTRA، فضلا عن ست قنوات beIN SPORTS MAX للبطولات المجموعة الحصرية خلال الصيف المقبل والعام القادم.

وقال الموقع الرسمي للشبكة إن أسعار الباقات الجديدة الخاصة بالبطولات المقبلة عبارة عن 125 دولارا لبطولة يورو 2020 التي تأجلت للعام الحالي و30 دولارا لكأس كوبا أمريكا و45 دولارا لكأس الأمم الافريقية 2022 في الكاميرون و145 دولارا لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

والجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تتعلق بدول مثل مصر الذي لم يتم فيها إعلان قيمة أسعار الباقات الجديدة حتى الآن، نظرا لأنه يتم حاليا التنسيق مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بشأن الأسعار الجديدة.

وشملت العروض التي قدمتها الشبكة الاشتراك قبل 30 أبريل/نيسان المقبل للحصول على مميزات إضافية تشمل فتح بعض الباقات والقنوات الأخرى أو الحصول على جهاز استقبال 4K إضافة إلى تركيب مجاني أو الحصول على جهاز استقبال beIN، إضافة إلى توصيل منزلي مجاني، كما أنه يوجد عرض يشمل الاشتراك في باقة يورو 2021 والحصول على مشاهدة مجانية لكوبا أمريكا 2021.

ردود أفعال

لكن شهدت هذه التغييرات الكثير من ردود الأفعال الغاضبة خاصة لمتابعي حساب الشبكة على تويتر، إذ قال حساب MUJTABAR ردا على حساب الشبكة: ”أسعار خرافية وزيادة غير مبررة. مؤسف جدا مايحدث من #beINSPORTS أن تعود مجددا لمربع قنوات ART الجشعة، في السابق كان الاشتراك السنوي كفيلا بتغطية كافة الفعاليات والبطولات وكان في متناول الجميع #beINSPORTS الآن تعرض البطولات الكبرى للأثرياء فقط و تذكرنا باستبداد الـART“.

وقال Sid Ahmed Mustaph من دول شمال أفريقيا: ”أنا مستغنٍ عن هذه المؤسسة العرقية التي تخدم فرنسا عن طريق بين سبور فرنسا، أما نحن فى شمال أفريقيا لا نستطيع متابعتها نظرا لغلائها و شكرا“.

أما عبد العزيز فاستفسر عن فارق السعر بين دول الخليج وباقي الدول العربية قائلا: ”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا يا مسؤولي وإدارة القناة فرق السعر الرهيب والشاسع المبالغ فيه جدا بين الدول العربية والخليج، لماذا باقة القمة 330 دولارا للدول العربية و660 دولارا للخليج العربي علما بأن جميع الباقات سعرها أغلى مرتين عن الدول العربية“.

وقال طارق العولقي: ”في الوقت اللي العالم يتجه فيه للتحول الرقمي وتنخفض الأسعار. bein منفصلة عن الواقع وترفع الأسعار وتتخبط، أعتقد بدأت رحلة الانهيار وبعد كأس العالم القادم بتبدأ في التهاوي والبداية من ضياع حقوق الدوري الإيطالي“.