ترتيب الدوري السعودي.. الشباب يتجاوز ضمك ويبتعد في الصدارة (فيديو)

خطا الشباب خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تغلب 2/1 على مضيفه ضمك، لحساب الجولة الـ21 من المسابقة، اليوم الإثنين.

وسجل الوافد الجديد، النيجيري أوديون إيغالو الهدف الأول للشباب في الدقيقة 12، من ضربة رأس، مستغلا كرة من عبدالله الزوري.

ومن ضربة رأسية أيضا سجل إيميليو زيلايا هدف التعادل لضمك في الدقيقة 20، بعد كرة من عارف صالح.

وأعاد إيغالو التقدم للشباب بهدف في الدقيقة 39، بضربة رأسية، بعد كرة عرضية من فابيو مارتينز.

وفي الدقيقة 90 طرد الحكم اللاعب إيغور ليشنوفسكي من الشباب بعد تدخل على عبدالعزيز رشيد مجرشي.

ورفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة من 21 مباراة، ويتقدم بـ5 نقاط عن الهلال الثاني، و9 نقاط عن الاتحاد الثالث.

وتلقى ضمك الخسارة الثانية عشرة ليتجمد رصيد الفريق عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع القادسية يوم الجمعة.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي:

1. الشباب، 44 نقطة.

2. الهلال. 39 نقطة.

3. الاتحاد والأهلي ولكل منهما 35 نقطة.

4. التعاون. 31 نقطة.

د12’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@AlShababSaudiFC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق إيغالو #ضمك_الشباب pic.twitter.com/1yF9ZQFose — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 1, 2021

د20’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@DAMAC_CLUB⁩ يسجل هدف التعادل عن طريق إيميليو زيلايا#ضمك_الشباب pic.twitter.com/sylsHOBha9 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 1, 2021